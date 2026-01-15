"Niebywały skandal". Ujawniono dziwne działania sędziów wokół sprawy Romanowskiego

Wokół sprawy ponownego rozpatrzenia wniosku o Europejski Nakaz Aresztowania wobec Marcina Romanowskiego pojawiają się coraz większe wątpliwości. W poniedziałek (12 stycznia) Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględnił wniosek prokuratury i wyłączył sędziego Dariusza Łubowskiego od ponownego rozpoznania wniosku o wydanie europejskiego nakazu aresztowania wobec Romanowskiego.

Następnie, po wyłączeniu sędziego Łubowskiego, doszło do rezygnacji z losowania sędziego. Sprawą miał zająć się sędzia dyżurny, którym, według rozpisanego wcześniej grafiku, miała być sędzia Alina Sobczak-Barańska. Teraz Telewizja Republika ujawniła, że w tym samym dniu, w którym podjęto decyzję o rezygnacji z losowania sędziego, doszło do zmian w grafiku. Jak się okazało, sprawa ENA dla Romanowskiego trafiła tym samym do sędzi Izabeli Ledzion, która wspierała inicjatywy Stowarzyszenia Sędziów Iustitia.

– Okazuje się, że to nie jest tak, że ona [Sobczak-Brańska – przyp. red.] na przykład musiała zostać wykreślona, bo jest chora, albo nie ma jej w pracy, albo w ogóle pozamieniała się dyżury. Nie. Okazuje się, że – jak spojrzymy na ogólnodostępne wokandy – generalnie w tych dniach pani sędzia normalnie orzeka. Są wymienione sprawy, które prowadzi – powiedział dziennikarz stacji Michał Rachoń.

"Niebywały skandal"

Komentując całą sytuację mecenas Bartosz Lewandowski ocenił, że jest to "niebywały skandal". Adwokat zwrócił się do ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka i wiceministra Arkadiusza Myrchy z pytaniem o to, czy ustalenia TV Republiki faktycznie odpowiadają temu, co dzieje się w Sądzie Okręgowym w Warszawie.

"Panie Ministrze @w_zurek i @ArkadiuszMyrcha, czy prawdą jest co opublikowała właśnie @RepublikaTV na podstawie zdjęć grafików dyżurów, że 13.01.26 r. doszło do zmiany ustalanego rok wcześniej grafiku dyżurów sędziów, a następnie odstąpiono od losowania sędziego w sprawie ENA @RomanowskiPL i zdecydowano, że sprawę rozpoznać ma zmieniony sędzia p. Izabela Ledzion?" – napisał Lewandowski na swoim koncie na platformie X.

Czytaj też:

Sprawa zatrzymania Romanowskiego. Prokuratura umorzyła śledztwoCzytaj też:

"Nieprawdopodobny skandal". Lewandowski: Zrezygnowano z losowania sędziego ws. Romanowskiego