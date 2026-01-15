Sikorski uderza w prawnika Ziobry. "Jest z fundamentalistycznego think tanku"

W rozmowie z węgierskim portalem 444.hu szef MSZ stwierdził, że prawnik Ziobry należy do Ordo Iuris, które określił jako "fundamentalistyczny think tank" i organizację "bardzo wrogą wobec UE". Wypowiedź ministra była jednym z najmocniejszych fragmentów wywiadu, w którym polska dyplomacja podjęła temat azylu udzielonego Ziobrze przez Węgry.

Sikorski: Polskie sądy zachowują niezależność

Sikorski wskazywał, że Ordo Iuris ma współpracować z rządem Viktora Orbána, a także być łączone z amerykańskimi środowiskami działającymi na rzecz osłabienia Unii Europejskiej. W jego ocenie to właśnie ten kontekst ideologiczno-polityczny może tłumaczyć motywacje Budapesztu w sprawie ochrony udzielanej politykom związanym z poprzednią władzą w Polsce.

Sikorski odniósł się również do argumentacji Ziobry, który w jednym z wywiadów porównał swoją decyzję o pozostaniu za granicą do sytuacji działaczy antykomunistycznej opozycji z okresu stanu wojennego. Minister uznał takie zestawienie za niesmaczne, podkreślając, że w latach 80. realnym zagrożeniem była represyjność państwa i podporządkowanie sądów władzy komunistycznej. Szef MSZ przekonywał, że obecnie Polska funkcjonuje w zupełnie innych warunkach ustrojowych, a sądy zachowują niezależność. Jako przykład podał fakt, że polski sąd nie zaakceptował wszystkich wniosków prokuratury dotyczących osób przebywających na Węgrzech, co jego zdaniem ma potwierdzać, iż decyzje zapadają autonomicznie, a nie politycznie.

"Decyzje władz w Budapeszcie mogą mieć również wymiar obronny"

W rozmowie padło także pytanie, czy Polska udzieliłaby azylu obywatelom Węgier. Sikorski odpowiedział, że jako minister przyznaje ochronę osobom z różnych państw, ale nie przypomina sobie, by dotyczyło to obywateli kraju Unii Europejskiej. Zaznaczył, że w UE obowiązuje zasada wzajemnego zaufania do instytucji państw członkowskich, a niewykonywanie Europejskiego Nakazu Aresztowania uznał za działanie "skrajnie nieprzyjazne".

Na koniec Sikorski zasugerował, że decyzje władz w Budapeszcie mogą mieć również wymiar obronny. Jak mówił, Viktor Orbán miał sygnalizować Donaldowi Tuskowi sprzeciw wobec rozliczania osób za niewłaściwe wykorzystywanie środków publicznych – co w ocenie szefa polskiej dyplomacji może wynikać z obaw, że podobne zarzuty mogłyby kiedyś dotknąć także węgierskich polityków.

Węgry przyznały azyl Zbigniewowi Ziobrze w związku z postępowaniem dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Były minister sprawiedliwości usłyszał łącznie 26 zarzutów, a najpoważniejszy dotyczy kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Wcześniej Sejm uchylił mu immunitet i wyraził zgodę na jego aresztowanie. Ziobro przyznał, że azyl na Węgrzech uzyskał 22 grudnia. Wcześniej podobną ochronę otrzymał były wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.

