"Praktyka zadziwiająca". Nowa zapowiedź Żurka w sprawie azylu dla Ziobry

Były minister sprawiedliwości i prokurator generalny, poseł PiS, Zbigniew Ziobro uzyskał na Węgrzech ochronę międzynarodową. Władze w Budapeszcie uznały, że grożą mu prześladowania polityczne. W środę Zbigniew Ziobro poinformował, że azyl otrzymał 22 grudnia.

Wobec Zbigniewa Ziobry toczy się postępowanie Prokuratury Krajowej. Prokuratura zarzuca byłemu ministrowi sprawiedliwości m.in., że kierował zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywał swoje stanowisko do działań o charakterze przestępczym. Według prokuratury Zbigniew Ziobro miał popełnić 26 przestępstw, m.in. wydawać swoim podwładnym polecenia łamania prawa, by zapewnić wybranym podmiotom dotacje z Funduszu Sprawiedliwości, ingerować w przygotowanie ofert konkursowych i dopuszczać do przyznawania środków nieuprawnionym podmiotom.

Ziobro z azylem na Węgrzech. Żurek nie wyklucza skargi do TSUE

Waldemar Żurek pytany przez dziennikarzy w Brukseli o azyl Zbigniewa Ziobry, powiedział, że „jakiś kraj udziela azylu politycznego obywatelowi UE, czyli zakłada, że są kraje, które są niedemokratyczne”.

– Na nieszczęście jest to kraj, który ma największe problemy z praworządnością, najbliższy sojusznik Władimira Putina dzisiaj w Europie, który chce moim zdaniem rozsadzić Europę od środka – dodał.

Minister sprawiedliwości i prokurator generalny podkreślił, że „my będziemy musieli spojrzeć na to z punktu widzenia prawnego, ale do dzisiaj nie dostaliśmy żadnego dokumentu, nie wiadomo więc, czy były minister Ziobro, co do którego prokuratura chce postawić ogromną listę zarzutów kryminalnych, rzeczywiście dostał ten azyl”.

– To jest praktyka zadziwiająca. Ani polski MSZ, ani polska prokuratura takich dokumentów nie zobaczyli na oczy – mówił.

Dodał, że „chcemy zobaczyć dokument”. – Być może będziemy musieli pójść na drogę prawną i zastanowić się, czy TSUE powinien się nad tym pochylić – stwierdził.

Waldemar Żurek stwierdził, że „jeżeli zrobi się taka praktyka, że kolejne kraje wewnątrz UE będą udzielały azylu (…) unijnym obywatelom, to wspólna przestrzeń prawna zniknie”. – Europejski Nakaz Aresztowania stanie się fikcją – mówił.

