"Nie czekam z ekscytacją". Żurek odniósł się do sprawy Ziobry

Były minister sprawiedliwości i prokurator generalny, poseł PiS, Zbigniew Ziobro uzyskał na Węgrzech ochronę międzynarodową. Władze w Budapeszcie uznały, że grożą mu prześladowania polityczne. W środę Zbigniew Ziobro poinformował, że azyl otrzymał 22 grudnia.

Wobec Zbigniewa Ziobry toczy się postępowanie Prokuratury Krajowej. Prokuratura zarzuca byłemu ministrowi sprawiedliwości m.in., że kierował zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywał swoje stanowisko do działań o charakterze przestępczym. Według prokuratury Zbigniew Ziobro miał popełnić 26 przestępstw, m.in. wydawać swoim podwładnym polecenia łamania prawa, by zapewnić wybranym podmiotom dotacje z Funduszu Sprawiedliwości, ingerować w przygotowanie ofert konkursowych i dopuszczać do przyznawania środków nieuprawnionym podmiotom.

Sąd zdecyduje w sprawie Ziobry. Żurek komentuje

W połowie listopada 2025 roku prokuratura skierowała wniosek o tymczasowe aresztowanie byłego ministra do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa. Sąd zajął się tym wnioskiem 22 grudnia, jednak odroczył posiedzenie do czwartku, 15 stycznia.

Waldemar Żurek, pytany o posiedzenie aresztowe Zbigniewa Ziobry, powiedział dziennikarzom, że czeka na tę decyzję, ale nie z niecierpliwością.

– Tam, gdzie będą niezawiśli sędziowie, których nie kwestionujemy z tytułów powołania, przyjmę każdą decyzję. Czy ona będzie decyzją o zastosowaniu tymczasowego aresztu, czy też nie – powiedział.

Minister sprawiedliwości i prokurator generalny dodał, że „my godzimy się z każdym werdyktem sądu i jeżeli jest wydany zgodnie z przepisami prawa przez legalnych sędziów”. – Oczywiście, jeśli będzie niekorzystny dla prokuratury, prokuratura zna środki odwoławcze, ale nie czekam z ekscytacją na to rozstrzygnięcie – dodał.

Żurek przerywa milczenie. Zabrał głos w sprawie Ziobry

"Przesadził". Żukowska krytykuje Żurka ws. Ziobry