Apolityczność prokuratury. Polacy zabrali głos

Pracownia United Surveys zadała Polakom pytanie: "Czy Pana/Pani zdaniem decyzja podległej Waldemarowi Żurkowi prokuratury o umorzeniu śledztwa ws. Ewy Wrzosek świadczy o tym, że prokuratura pod jego rządami jest apolityczna?".

Wyniki sondażu

43,7 proc. respondentów uważa, że działania prokuratury są obiektywne i apolityczne. Z tej grupy 25,6 proc. badanych udzieliło odpowiedzi, że umorzenie sprawy Wrzosek nie miało związku z polityką i wynikało z merytorycznej oceny. Z kolei 18, 1 proc. odpowiedziało, że minister Żurek gwarantuje apolityczność prokuratury.

Na drugim biegunie znalazło się 41,3 proc. badanych, którzy odrzucają tezę o bezstronności śledczych. 23,2 proc. pytanych wskazało, że w ich opinii "prokuratura chroni ludzi nowej władzy", zaś 18,1 proc. przyznało, że wspomniana decyzja budzi ich wątpliwości.

15 proc. ankietowanych nie ma zdania w tej sprawie.

Co nie może dziwić, oceny zasadniczo różnią się pod względem tego, na kogo głosują respondenci. Wyborcy koalicji rządowej zdecydowanie częściej pozytywnie wypowiadają się o prokuraturze. Z kolei głosujący na opozycję mają w większości negatywne zdanie na jej temat. Wśród wyborców innych partii większość, bo 42 proc. uważa, że umorzenie sprawy Wrzosek było właściwe.

Badanie United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski przeprowadzono w dniach 02-04.01.2026 r. metodą mieszaną CATI & CAWI na reprezentatywnej próbie n=1000.

Sprawa Wrzosek

W marcu ubiegłego roku Wirtualna Polska ustaliła, że wnioski dot. mediów rządowych, przygotowywane przez Wrzosek, powstały poza prokuraturą. Co więcej, z dat przygotowania załączników do jednego z wniosków wynika, że Wrzosek zaczęła pracę nad dokumentami zanim teoretycznie dowiedziała się o sprawie.

Prokuratura Krajowa podjęła sprawę, ale ostatecznie poinformowała o umorzeniu śledztwa dotyczącego przekroczenia uprawnień przez Ewę Wrzosek, mimo że prokurator nadużyła swoich uprawnień. Prokurator uznał, że "zachowanie Wrzosek, mimo że formalnie realizowało znamiona czynu zabronionego z art. 231 k.k., nie stanowiło przestępstwa z uwagi na znikomą społeczną szkodliwość czynu".

Czytaj też:

"Za gruby do bagażnika". Były prezydent kpi z ministra ŻurkaCzytaj też:

Żurek o decyzji sądu ws. Ziobry: Cierpliwość jest dziś konieczna