Kaczyński: Wolność jest znów zagrożona

Prezes PiS Jarosław Kaczyński wziął udział w mszy świętej w intencji Jadwigi Kaczyńskiej. Następnie wraz z delegacją polityków partii złożył kwiaty pod tablicą upamiętniającą jego matkę, honorową obywatelkę Starachowic.

Kaczyński: Trzeba powiedzieć "nie"

W trakcie swojego przemówienia prezes PiS mówił o wolności Polski, która, jego zdaniem, znów jest zagrożona.

– Nie jest to czas na polityczne opowieści, ale trzeba właśnie o tym fakcie pamiętać. Pamiętać, że życiorysy takich osób, jak śp. Jadwiga Kaczyńska, śp. Lech Kaczyński, śp. Przemysław Gosiewski, śp. bohaterowie tej ziemi tutaj uczczeni i bardzo, bardzo, bardzo wielu Polaków to jest coś, w oparciu o co powinniśmy budować naszą gotowość do tego, by dziś, w innych warunkach, nieporównanie lepszych, ale jednak znów trudnych, nie tylko walczyć, ale wywalczyć to, by Polska pozostała wolna – mówił Kaczyński.

Prezes PiS wyjaśniał, że polskiej wolności zagrażają obecnie "przedsięwzięcia ze wschodu, ale i z zachodu". Wyjaśnił, że chodzi nie tylko o wolność narodową, ale także tę "osobistą, wolność słowa, a z czasem, jeśli im się nie przeciwstawimy, wszelkie inne wolności".

– To "nie" możemy wyrażać na różne sposoby, ale tym decydującym są momenty, w których możemy powiedzieć "tak" lub "nie" tym, którzy temu procesowi odbierania nam zdobyczy, zdobyczy lat '80 dzisiaj przewodzą – powiedział prezes PiS.

Lider na prawicy

O lidera prawicy Polacy zapytani zostali w badaniu przeprowadzonym przez Instytut Badań Pollster dla "Super Expressu".

Najwięcej, a jednocześnie tyle samo, wskazań otrzymali prezydent i prezes Prawa i Sprawiedliwości. Karola Nawrockiego i Jarosława Kaczyńskiego za lidera prawicy uznało po 41 proc. uczestników badania.

