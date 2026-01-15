Kaczyński głośno mówił o tym pomyśle. Co sądzą o nim Polacy?

W środę 7 stycznia w siedzibie PiS przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie odbyło się spotkanie kierownictwa partii, a więc prezydium komitetu politycznego PiS. Kilka godzin później w jednej z podwarszawskich miejscowości zebrał się na wyjazdowym spotkaniu klub parlamentarny PiS.

Według informacji portalu DoRzeczy.pl prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas spotkania ścisłego kierownictwa PiS mówił o kilku istotnych kwestiach. Po pierwsze, prezes PiS – według naszych informacji – miał wyraźnie powiedzieć, że Mateusz Morawiecki nie stanie ponownie na czele rządu.

Ponadto, prezes PiS wysyłał wyraźne sygnały, że ewentualnym premierem powinien zostać ktoś z młodszego pokolenia. W ostatnim czasie na tzw. giełdzie nazwisk pojawiło się kilku kandydatów, choć najczęściej wymienia się w tym kontekście Przemysława Czarnka, Patryka Jakiego, Tobiasza Bocheńskiego, czy Zbigniewa Boguckiego.

Kogo z PiS Polacy widzą na stanowisku premiera?

Co o możliwości wystawienia młodego polityka PiS jako kandydata na premiera myślą Polacy? Pracownia SW Research zadała im pytanie: "Prezes PiS Jarosław Kaczyński poszukuje młodego kandydata na premiera. Kto pani/pana zdaniem powinien nim zostać?". Respondentom przedstawiono cztery propozycje. Byli to Patryk Jaki, Tobiasz Bocheński, Zbigniew Bogucki, Przemysław Czarnek.

Najwięcej wskazań zdobył były wiceminister sprawiedliwości. Patryka Jakiego na stanowisku premiera widzi 14,9 proc. biorących udział w sondażu. Drugie miejsce zajął szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki. Zdobył on 9,1 proc. głosów.

Przemysław Czarnek uzyskał 7,9 proc. głosów, a Tobiasz Bocheński – 7,5 proc. 60,6 proc. ankietowanych stwierdziło, że wolałaby, aby kandydatem PiS na premiera został "ktoś inny".

Sondaż został zrealizowany w dniu 14 stycznia 2026 r. przez agencję SW Research na zlecenie Onetu metodą wywiadów on-line (CAWI – Computer-Assisted Web Interview) w panelu internetowym SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 820 ankiet z ogólnopolską próbą dorosłych. Zastosowano dobór kwotowy – próba była reprezentatywna ze względu na łączny rozkład płci, wieku i klasy wielkości miejscowości zamieszkania.

