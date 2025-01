Kaczyński ma się z czego cieszyć. Duży wzrost poparcia dla PiS

Po ponad roku rządów koalicji Donalda Tuska i na cztery miesiące przed wyborami prezydenckimi, poparcie dla PiS zwiększa się. Z najnowszego sondażu przeprowadzonego na zlecenie Wirtualnej Polski przez pracownię United Surveys wynika, że Prawo i Sprawiedliwość może liczyć na 32,4 procent głosów. Oznacza to wzrost o 5 punktów procentowych w porównaniu z poprzednim badaniem.

"Tym samym partia ta przejęła prowadzenie, wyprzedzając Koalicję Obywatelską, która cieszy się poparciem 29,2 proc. ankietowanych. Oznacza to, że od ostatniego badania KO straciła 2,1 pkt. proc. Konfederacja zajmuje trzecie miejsce z wynikiem 13,5 procent. Poparcie dla tego ugrupowania wzrosło o 3,6 pkt. proc. Pozostałe ugrupowania koalicyjne również tracą poparcie.Trzecia Droga może obecnie liczyć na 9 proc. głosów wyborców, co oznacza spadek o 1,4 pkt. proc." – opisuje WP.

Mniej wyborców niezdecydowanych

Kolejna jest Lewica, dla której poparcie deklaruje 7,2 proc. (-1,6 pkt proc.). Do Sejmu nie dostałaby się za to partia Razem. Zagłosowałoby na nią 2,2 procent badanych (w poprzednim badaniu głosowanie na to ugrupowanie deklarowało 0,3 proc. badanych). 0,9 proc. badanych zadeklarowało głosowanie na "inne" ugrupowania.

W porównaniu do poprzedniego badania tej pracowni zmniejszyła się liczba wyborców niezdecydowanych. Odpowiedzi "nie wiem/trudno powiedzieć" udzieliło zaledwie 5,4 proc. badanych – w poprzednim badaniu było to 11 proc.

Badanie zostało przeprowadzone przez United Surveys dla Wirtualnej Polski w dniach 10–12 stycznia 2025 roku. Zastosowano metodę CATI (wywiady telefoniczne wspierane komputerowo) oraz CAWI (ankiety internetowe). Próba badawcza objęła 1000 dorosłych Polaków, margines błędu wynosi około 3 procent.

