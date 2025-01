"W moim przypadku tak było". Komorowski o kłopotach Trzaskowskiego

Z badań Centrum Badania Opinii Społecznej wynika, że walka o prezydenturę będzie niezwykle zacięta. W najnowszym sondażu Rafał Trzaskowski z KO może liczyć na 35 proc. głosów, zaś kandydat obywatelski popierany przez PiS Karol Nawrocki cieszy się poparciem na poziomie 31 proc.

Na dalszych pozycjach uplasowali się kolejno Sławomir Mentzen (12 proc.), Szymon Hołownia (6 proc.), Magdalena Biejat (3 proc.) oraz Marek Jakubiak i Adrian Zandberg (po 2 proc. głosów).

Na Piotra Szumlewicza oraz Marka Wocha nikt nie planuje głosować. W sondażu nie uwzględniono startu Krzysztofa Stanowskiego. Opcję "trudno powiedzieć" zaznaczyło 7 proc. ankietowanych, a 1 proc. odmówił odpowiedzi.

Komorowski: Niskie notowania rządu obciążają Trzaskowskiego

Do wyniku Trzaskowskiego odniósł się na antenie radia TOK FM były prezydent Bronisława Komorowski.

– Bardzo często tak jest, w moim przypadku było i chyba jest w przypadku Rafała Trzaskowskiego, że niskie notowania rządu obciążają kandydata na prezydenta, a z kolei środowisko, to zaplecze polityczne, w moim przypadku była to Platforma Obywatelska i w przypadku Rafała Trzaskowskiego podobnie, liczy na to, że to prezydent podciągnie ich spadające notowania w górę – powiedział Komorowski.

Nie zabrakło też gorzkiej refleksji.

– A okazuje się, że łatwiej jest ściągnąć tego kandydata i utopić – stwierdził były prezydent.

Sondaż: PiS przed Koalicją Obywatelską

Z sondażu IBRiS dla "Rzeczpospolitej" wynika, że gdyby wybory do Sejmu odbywały się w najbliższą niedzielę, Prawo i Sprawiedliwość mogłoby liczyć na 33,2 proc. głosów, co dałoby 184 mandaty.

To za mało, by PiS mogło samodzielnie rządzić. Jednocześnie kolejne badanie pokazuje, że na rok po oddaniu władzy partia Jarosława Kaczyńskiego góruje w sondażach.

Na drugim miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska – 30,5 proc. poparcia, a na trzecim Konfederacja – 12,4 proc. Na Trzecią Drogę chce głosować 9 proc. respondentów, zaś na Nową Lewicę – 6,3 proc. Do Sejmu nie dostałaby się partia Razem, na którą chce zagłosować 1,3 proc. ankietowanych.

Czytaj też:

Trzaskowski nagrał filmik z Martyniukiem. "Przesympatyczny człowiek"Czytaj też:

"Który Rafał jest prawdziwy?". PiS przypomina słowa Trzaskowskiego