Trzaskowski: Dzisiaj najważniejszy jest szacunek

Podczas spotkania z mieszkańcami Katowic kandydat Koalicji Obywatelskiej mówił o patriotyzmie gospodarczym, końcu "naiwnej" globalizacji oraz o konieczności inwestowania w polską gospodarkę. Wspomniał również o szacunku do politycznych przeciwników. Trzaskowski podkreślił, że "dzisiaj łączyć nas musi szacunek dla tych, którzy czasami myślą inaczej, dla tych, którzy mają inne poglądy, dla tych, którzy byli przez te ostatnie lata atakowani, którzy byli wyszydzani".

– Łatwo jest o tym mówić, ale ja zawsze stałem na pierwszej linii wtedy, kiedy trzeba było pomagać tym, którzy byli atakowani, tym, którzy byli wyszydzani. Szukano ich dziadków z Wermachtu i atakowano nauczycieli, atakowano lekarzy i atakowano wszystkich tych, którzy próbowali pomagać. I wyszydzano mniejszości, mniejszości etniczne, ale również wyszydzano mniejszości seksualne, bo zawsze są ci w Polsce, którzy szukają wroga i próbują nas podzielić – powiedział.

Trzaskowski o szacunku

Polityk stwierdził, że obecnie "najważniejszy jest szacunek". Konieczny jest powrót do "wartości podstawowych", ponieważ tylko w ten sposób możliwe jest prowadzenie polityki nakierowanej na ludzkie potrzeby.

– Jeśli dzisiaj mamy serio mówić o polityce jako o polityce, która ma załatwiać ludzkie sprawy, która ma polegać na tym, żeby pomagać wszystkim tym, którzy są atakowani, którzy są słabsi, nie przeszkadzać tym, którzy sobie radzą, to trzeba wrócić do tych wartości podstawowych – stwierdził.

– Nie wystarczy o tym mówić, nie wystarczy przerzucać się gadżetami, nie wystarczy przerzucać się flagami, tylko to trzeba mieć w sercu, trzeba mieć mocny kręgosłup, po to, żeby zasłużyć na to, żeby być wybranym na najwyższe urzędy, a zasłużyć może tylko ten, który ma szacunek dla wszystkich – dodał prezydent Warszawy.

