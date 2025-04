Bp Joseph Strickland: Novus Ordo Missae to jedna z przyczyn kryzysu w Kościele

Były ordynariusz diecezji Tyler w Teksasie, bp Joseph Strickland w marcu br rozmawiał z szefem tradycyjnego katolickiego wydawnictwa TAN Books, Conorem Gallagherem. Rozmowa jest dostępna na YouTube. Jednym z tematów był kryzys w Kościele katolickim. Jako jeden z powodów, hierarcha podał zmiany w Mszy świętej, a dokładnie Novus Ordo Missae.

Siła napędowa dla księży i dla wiernych

Zdaniem bp Josepha Stricklanda, tradycyjna Msza święta kieruje ku sacrum. Z kolei Novus Ordo Missae może prowadzić księży do przyjęcia postawy urzędników kościelnych. Desakralizacja Mszy św. spowodowała u niektórych kapłanów zanik powołania. Zostało już tylko poczucie obowiązku, co sprowadziło wielu księży do roli pracowników.

– Praca charytatywna jest bardzo ważna, niemniej jednak bycie kapłanem to przede wszystkim składanie Najświętszej Ofiary na ołtarzu. To jest istota. To jest siła napędowa. To jest epicentrum życia każdego księdza – przypomniał duchowny.

W ocenie teksańskiego hierarchy, wprowadzenie Novus Ordo Missae "zaczęło zmieniać kapłaństwo w stronę pracy socjalnej i bycia dobrym człowiekiem". Msza św. stała się niejako wygodniejsza dla świata, ale tym samym przestano dostrzegać mistyczną stronę Najświętszej Ofiary. Co więcej, rzadko mówi się już o Ofierze Mszy świętej, a częściej nazywa się Mszę ucztą, zwracając raczej uwagę na jej wspólnotowy charakter.

Niewygodny biskup?

Bp Strickland w rozmowie z Conorem Gallagherem mówił również o swojej posłudze w Teksasie. Kiedy po kilku latach biskupstwa postanowił, że nie będzie jedynie menedżerem diecezji, ale zacznie głosić prawdę – zaczęły się schody. Według niego, byłoskarżany o to, że przekracza granice, nie trzyma się ustalonych planów, a także że nie jest dobrym menadżerem diecezji. Zarzucano mu również brak jedności z innymi biskupami w USA, bo mówił rzeczy, które im się nie podobały. M.in. krytykował działalność jezuity, o. Jamesa Martina.

Według relacji bp. Stricklanda, hierarcha był kilkukrotnie upominany przez nuncjusza apostolskiego, kard. Christophe'a Pierre'a. Po tym, jak bp Joseph Strickland oskarżył papieża Franciszka o podważanie depozytu wiary w związku z niektórymi elementami jego nauczania, Watykan zdecydował o usunięciu hierarchy. – Nie podano mi żadnego konkretnego cytatu, ale uznali, że ogólnie rzecz biorąc wypowiadałem się ich zdaniem w niewłaściwy sposób – wyznał bp Joseph Strickland.

