Synod o synodalności. Bp Joseph Strickland: To nie jest katolickie

Były biskup diecezji Tyler w Teksasie, bp Joseph Strickland skrytykował Synod Biskupów za synodalność. Wezwał przy tym katolików do przeciwstawiania się "tym, którzy idą śladami Judasza Iskarioty".

Amerykański duchowny ocenił, że Synod, który odbył się w październiku, nie był "katolicki". – Na horyzoncie widać zagrożenia. Ten Synod o Synodalności odrzucam, ponieważ nie jest katolicki. Wiele głosów już mówiło, że to nie jest Kościół katolicki – wskazał. – Jesteśmy w czasach, gdy Judasz Iskariota podnosi swoją brzydką głowę – zwrócił uwagę bp Strickland.

Bp Strickland: Żyjmy prawdą, którą jest Chrystus

Hierarcha wezwał katolików w USA, by byli "silni i radośni w prawdzie", ponieważ jego zdaniem jest to "krytyczny czas" dla Stanów Zjednoczonych i całego Kościoła powszechnego. Jak zauważył zagrożenia dla tej powszechności "niestety pochodzą z samego Rzymu, z Watykanu".

"Jeśli chodzi o sprzeciwienie się księdzu, biskupowi lub komuś z Watykanu, który głosi fałszywe przesłanie, musimy być wystarczająco silnymi uczniami Jezusa Chrystusa, aby powiedzieć: «Nie. Żyjemy prawdą, którą jest Chrystus. On jest prawdą wcieloną»" – zaznaczył bp Strickland. "Musimy stać się silni. Musimy być jasni. Musimy mówić głośno i nie pozwolić nikomu w urzędzie lub na ambonie powiedzieć czegoś, co nie jest prawdą o Chrystusie i odpuścić" – przekonywał hierarcha.

Bp Joseph Strickland zachęcił wiernych, by "przestali zawierać kompromisy" i spędzali dużo czasu z Chrystusem, przed Najświętszym Sakramentem, ponieważ to On jest Światłem i Prawdą.

