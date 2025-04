Putin otwarty także na dwustronne rozmowy z "reżimem w Kijowie"

Ma to związek z ostrzeżeniami Waszyngtonu, że może odejść od rozmów pokojowych z Ukrainą i Rosją, jeśli nie będzie widocznego "entuzjazmu" w sprawie zakończenia wojny.

Ostatni raz delegacje Moskwy i Kijowa rozmawiały bezpośrednio zaraz po rozpoczęciu wojny w lutym 2022 roku.

Możliwe bezpośrednie rozmowy Rosji z Ukrainą

– Zawsze o tym mówiliśmy, że mamy pozytywne nastawienie do wszelkich inicjatyw pokojowych. Mamy nadzieję, że przedstawiciele reżimu w Kijowie będą czuć to samo – powiedział Putin w wywiadzie dla telewizji państwowej we fragmencie przytaczanym przez zachodnie media.

Dopytywany przez dziennikarzy o sens słów prezydenta, jego rzecznik Dmitrij Pieskow potwierdził później: "Kiedy [Putin] powiedział, że możliwe jest omówienie kwestii nieatakowania celów cywilnych, w tym dwustronnie, prezydent miał na myśli negocjacje i dyskusje ze stroną ukraińską".

Kwestia kadencji Zełenskiego

Wcześniej Kreml wyrażał daleko idący sceptycyzm wobec ustaleń dokonywanych z udziałem prezydenta Zełenskiego. W Lutym Pieskow przekazał, że choć Moskwa nie uznaje go za prawowitego prezydenta Ukrainy, władze Rosji są gotowe negocjować również z Wołodymyrem Zełenskim.

Rzecz dotyczy tego, że kadencja Zełenskiego jako prezydenta formalnie powinna zakończyć się 20 maja 2024 roku, ale wybory nie zostały zorganizowane ze względu na trwająca wojnę. Na Ukrainie obowiązuje stan wojenny.

W wywiadzie telewizyjnym to samo mówił Putin, wskazując, że "prowadzić negocjacje można z każdym, tyle tylko, że ze względu na swój brak legitymizacji nie ma on prawa [Zełenski – red.] niczego podpisywać. Ale jeśli chce wziąć udział w negocjacjach, to proszę o wskazanie osób, które będą podpisywać. Chodzi o ostateczne podpisanie dokumentów"

Trump: Całe moje życie to negocjacje. Wiem, kiedy ludzie grają

Na razie USA pośredniczą i aktywnie biorą udział w rozmowach. W piątek prezydent USA Donald Trump nie zgodził się z opiniami, że Putin rozgrywa go w kwestii ukraińskiej i powiedział na briefingu prasowym: "Całe moje życie to jedne wielkie negocjacje i wiem, kiedy ludzie z nami grają, a kiedy nie, i muszę widzieć entuzjazm, by chcieć to zakończyć. Myślę, że widzę to po obu stronach".

Strona rosyjska domaga się zachowania zaanektowanego w 2014 roku Krymu oraz gwarancji, że Ukraina nie będzie brana pod uwagę przy ubieganiu się o członkostwo w NATO.

