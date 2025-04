Jak przełamać antykulturę? Konferencja w drugą rocznicę śmierci śp. Krzysztofa Karonia!

To już druga edycja wydarzenia poświęconego problematyce antykultury, w tym życiu i twórczości śp. Krzysztofa Karonia – myśliciela i autora przełomowej pozycji „Historia antykultury”. Wymieniona książka, która została wydana w 2018 roku, wprowadziła oryginalną, niezwykle odkrywczą intelektualnie koncepcję rozwoju ideologii marksistowskiej. Publikacja bez wątpienia wywarła duży wpływ na szeroko rozumiane środowisko konserwatywne w Polsce. Nie tylko przyczyniła się do zmiany sposobu postrzegania przez opinię publiczną wielu negatywnych zjawisk społeczno-kulturowych, ale również zainspirowała do pracy publicystów i naukowców.

Krzysztof Karoń (ur. 3 lutego 1955 roku w Tomaszowie Mazowieckim, zm. 22 kwietnia 2023 roku w Warszawie) – niezależny badacz marksizmu i autor własnej interpretacji rozwoju tej ideologii, którą zawarł w bestsellerowej publikacji „Historia antykultury” (2018). Przez wiele lat pojawiał się w mediach, wygłaszając prelekcje poświęcone prawdziwym celom rewolucji antykulturowej oraz sposobom obrony cywilizacji łacińskiej.

UWAGA! Rejestracja uczestników konferencji odbywa się za pośrednictwem strony.

Ilość miejsc ograniczona! Decyduje kolejność zgłoszeń!

Termin: 10 maja (sobota) 2025 roku w godzinach 10.00-20.00.

Miejsce: Hotel Gromada Centrum w Warszawie, ul. Plac Powstańców Warszawy 2.

Organizatorzy:

Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. ks. Piotra Skargi

Instytut Studiów Doktrynalnych

Instytut Wiedzy Społecznej im. Krzysztofa Karonia

Prelegenci:

Dr Piotr Bernatowicz

Ks. prof. Tadeusz Guz

Prof. Jacek Janowski

Wojciech Konikiewicz

Bartosz Kopczyński

Krystian Kratiuk

Dr Filip Ludwin

Michał Lutrzykowski

Tadeusz Płużański

Dariusz Rozwadowski

Sławomir Skiba

Prof. Mirosław Szumiło

Prof. Ryszard Zajączkowski

Robert Zawadzki

Jakub Zgierski

Rafał Ziemkiewicz

Stanisław Żuławski

Prowadzący panele dyskusyjne:

Paweł Chmielewski

Łukasz Karpiel

Mariusz Paszko

Michał Pytel

Monika Rutke