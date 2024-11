O. James Martin pociesza osoby LGBTQ po zwycięstwie Donalda Trumpa?

Po wygranych przez Donlada Trumpa wyborach prezydenckich w USA, znalazło się wiele osób i grup niezadowolonych z wyniku. Wśród nich z pewnością są środowiska LGBT, które sympatyzowały z przeciwniczką Trumpa i kandyndatką Demokratów – Kamalą Harris.

"Wspierajcie swoją ulubioną grupę LGBT"

Choć od wyborów minęło już kilka dni, opinię publiczną obiegają co raz to nowe reakcje. Jedną z nich jest artykuł jezuity o. Jamesa Martina, znanego ze swojego wsparcia dla osób LGBTQ. Artykuł został opublikowany na stronie o. Martina – outreach.faith. Duchowny napisał o tym, że zwróciło się do niego wiele "demokratycznych przyjaciół i zwolenników Kamali Harris", a także "osób LGBTQ", które wyrażają obawy i strach, przed tym co ich może czekać podczas kadencji Donalda Trumpa.

"Tenor kampanii prowadzonej przez pana Trumpa i pana Vance’a — mroczny, negatywny i nihilistyczny, z ukrytym nurtem «my» kontra «oni» — przestraszył wiele osób LGBTQ" — napisał jezuita. O. Martin zaznaczył, że homofobia istnieje od dawna i "jest wykorzystywana przez polityków". W swoim wpisie duchowny poradził również osobom LGBTQ co robić, gdy mają myśli samobójcze lub prowadzące do samookaleczenia... "Wspierajcie swoją ulubioną grupę, organizację lub ministerstwo LGBTQ".

Nie od razu Rzym zbudowano...

"Rzym nie powstał w jeden dzień. Stonewall (grupa walcząca o prawa osób LGBTQIA – przyp. red.) też nie" – podsumował o. James Martin.

Jezuita, o. James Martin znany jest ze swojego wsparcia na rzecz osób LGBT. Z tego powodu jest też jednym z najbardziej rozpoznawalnych duchownych w Stanach Zjednoczonych. Założył organizację Outreach, która organizuje konferencje poświęcone tematyce LGBT w Kościele. Został również zaproszony przez papieża Franciszka na Synod o synodalności, na którym zorganizował podobne wydarzenie.

Czytaj też:

Spotkanie pro-LGBT podczas Synodu? Wśród uczestników o. James MartinCzytaj też:

Zwycięstwo Trumpa wzbudziło poważny niepokój ONZ