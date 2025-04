Przełom w niemieckiej polityce. Ukraina otrzyma ważną broń

Kanclerz wyjaśnił swoje intencje, mówiąc, że pozycję Kijowa należy wzmocnić, a rosyjskiego prezydenta Władimira Putina zmusić do ustępstw. Merz potępił rosyjski atak na Sumy, nazywając go "poważną zbrodnią wojenną” i stwierdził, że Ukraina potrzebuje pomocy, aby "pójść naprzód” na polu bitwy.

Ukraina od dawna zwracała się do Niemiec z prośbą o rakiety Taurus, jednak niemieckie władze zawsze odmawiały. Teraz Merz, który w przyszłym miesiącu obejmie urząd kanclerza, wyraził chęć przekazania broni, ale za zgodą europejskich sojuszników.

– To musi zostać wspólnie uzgodnione. A jeśli zostanie uzgodnione, to Niemcy muszą w tym uczestniczyć – powiedział Merz, dodając, że Brytyjczycy, Francuzi i Amerykanie już dostarczają Ukrainie rakiety dalekiego zasięgu. Jednocześnie polityk nie tylko dał jasno do zrozumienia, że nadszedł czas na dostarczenie Ukraińcom rakiet Taurus, ale także zasugerował, że można ich użyć do ataku na takie cele jak most Kerczeński.

Komentując działania prezydenta USA Donalda Trumpa zmierzające do przeforsowania porozumienia pokojowego między Rosją a Ukrainą, Merz ostrzegł, że Putin nie "zareaguje pozytywnie na słabość i propozycje pokojowe”. Powiedział, że atak na Sumy był "tym, co Putin robi tym, którzy rozmawiają z nim o zawieszeniu broni”.

– W pewnym momencie [Putin – przyp. red.] musi uznać beznadziejność tej wojny, a to oznacza, że musimy pomóc Ukrainie – stwierdził Merz.

Taurusy dla Ukrainy

Ustępujący kanclerz Niemiec Olaf Scholz wielokrotnie odrzucał prośby Kijowa i jego sojuszników o dostarczenie ukraińskim siłom zbrojnym rakiet Taurus. Te pociski mają inteligentną głowicę bojową zdolną do spowodowania poważnych uszkodzeń konstrukcji takich jak mosty i bunkry. System Taurus ma zasięg ponad 500 km.

Uzasadniając swoją odmowę, Scholz stwierdzał, że zaopatrywanie Ukrainy w taką broń wiązałoby się z "dużym ryzykiem eskalacji” konfliktu.

