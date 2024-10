Spotkanie pro-LGBT podczas Synodu? Wśród uczestników o. James Martin

We wtorek 8 października w Rzymie odbyło się spotkanie, któremu przewodniczył o. James Martin SJ – założyciel organizacji Outreach. Wydarzenie odbyło się na marginesie Synodu o Synodalności, w sali General Curia House of the Jesuits w Rzymie. Choć założeniem spotkania była dyskusja na temat synodalności, to jednak nie obyło się bez promocji homoseksualizmu.

Na marginesie Synodu odbywa się spotkanie promujące LGBT

Podczas spotkania głos zabrał m.in. mężczyzna, związany z osobą tej samej płci, który mówił o "wyrażaniu miłości". "Poznaj prawdziwych ludzi za «maską», którzy próbują żyć po katolicku. Pozwólmy, aby miłość się wyrażała" – wzywał Christopher Vella, który przewodzi maltańskiej grupie LGBT Catholic Drachma. Vella sam siebie określa jako "biseksualna katoliczka w związku małżeńskim z innym mężczyzną".

W wydarzeniu pt. "Jakie są doświadczenia katolików LGBTQ?", zorganizowanym przez o. Martina, wzięli udział kardynałowie oraz inni członkowie Synodu, aby wysłuchać świadectwa "katolików LGBTQ". Były też osoby będące w związkach małżeńskich z osobami tej samej płci. Nie zabrakło przedstawiciela Watykanu. Stolicę Apostolską reprezentował członek Papieskiej Komisji ds. Ochrony Nieletnich, Juan Carlos Cruz.

"O, Duchu Święty, ześlij nam swoje przewodnie światło prawdy, aby nasza ignorancja i uprzedzenia mogły stopnieć dzięki temu synodalnemu spotkaniu, a w naszym kościele mógł narodzić się nowy poranek naznaczony wzajemnym szacunkiem i empatycznym zrozumieniem dla naszych sióstr i braci LGBTQ+, a także dla nas samych i całego naszego kościoła" – modlił się kard. Stephen Chow SJ, członek Synodu i biskup Hongkongu.

