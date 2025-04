Powrót zdrowego rozsądku

Największym zaskoczeniem jest bowiem to, że inaczej niż w przypadku pozostałych nowy amerykański prezydent naprawdę próbuje spełnić swoją obietnicę i przeprowadzić to, co sam nazwał rewolucją zdrowego rozsądku. Kilka dni temu okazało się, że administracja Trumpa na poważnie postanowiła walczyć z chorymi i absurdalnymi zapisami dotyczącymi tzw. promowania różnorodności. Jednoznaczne pismo w tej sprawie otrzymały te europejskie firmy, które mają kontrakty z Departamentem Stanu.