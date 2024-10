Synod o synodalności. Papież Franciszek mówi, jak być biskupem w Kościele

W środę 2 października rozpoczęła się druga sesja Synodu o synodalności. Obrady zainaugurowała uroczysta Msza św. pod przewodnictwem Ojca Świętego Franciszka na placu św. Piotra.

Pierwsza kongregacja generalna Synodu o synodalności

Podczas pierwszej kongregacji generalnej drugiej sesji Synodu, papież Franciszek wytłumaczył, dlaczego członkami Synodu Biskupów ustanowił również tych, którzy nie są biskupami. Zaznaczył, że jego decyzja spotkała się z falą komentarzy i plotek. Przypomniał przy tym, że zgromadzenie (Synod Biskupów –przyp. red.) "musi wnieść swój wkład, by urzeczywistnić Kościół prawdziwie synodalny".

– Uczyniłem to zgodnie z rozumieniem sprawowania posługi biskupiej wyrażonym przez Sobór Watykański II: biskup, zasada i widzialny fundament jedności Kościoła partykularnego, nie może przeżywać swojej posługi inaczej, jak tylko w Ludzie Bożym, z Ludem Bożym, poprzedzając, będąc pośród i podążając za powierzoną mu częścią Ludu Bożego – tłumaczył Franciszek. Dodał, że obecność osób, które nie są biskupami, nie umniejsza "episkopalnego" charakteru Synodu.

Papież Franciszek: Pokora jest darem Ducha Świętego

– Duch Święty sprawia, że Kościół jest nieustannie wierny nakazowi Pana Jezusa Chrystusa i nieustannie słucha Jego słowa. On prowadzi uczniów do całej prawdy (J 16,13). Prowadzi także nas, zgromadzonych w Duchu Świętym na tym Zgromadzeniu, abyśmy po trzech latach podróży, udzielili odpowiedzi na pytanie "jak być misyjnym Kościołem synodalnym" – mówił do zebranych papież Franciszek. Dlatego, pierwszym zadaniem uczestników Synodu jest – jak podkreślał Ojciec Święty – "nauczenie się rozpoznawania Jego głosu, ponieważ przemawia On we wszystkich i we wszystkim".

Franciszek podkreślił po raz kolejny, że darem Ducha Świętego jest m.in. pokora. – Prosiliśmy o przebaczenie, uznaliśmy, że jesteśmy grzesznikami. Odłożyliśmy na bok pychę, oderwaliśmy się od zarozumiałości, że czujemy się lepsi od innych. Czy staliśmy się bardziej pokorni? – pytał Papież, nawiązując do liturgii pokutnej, która odbyła się we wtorek 1 października.

Czytaj też:

7 października dniem modlitwy i postu w intencji pokojuCzytaj też:

Liturgia pokutna. Papież Franciszek: Nie możemy być Kościołem synodalnym bez pojednania