Dlaczego Twoja strona nie pojawia się w Google? Najczęstsze błędy SEO

1. Brak optymalizacji technicznej strony

Strona może wyglądać pięknie, ale jeśli ładuje się zbyt wolno, ma błędy w kodzie albo nie jest przystosowana do urządzeń mobilnych, Google nie da jej wysokiej pozycji. Sprawdź:

Czy strona ładuje się poniżej 3 sekund?

Czy działa poprawnie na smartfonach?

Czy masz poprawnie ustawione przekierowania i strukturę adresów URL?

Jeśli odpowiedź na któreś z tych pytań brzmi „nie” – czas na audyt techniczny.

2. Słaba jakość treści

Google kocha treści – ale tylko wtedy, gdy są wartościowe dla użytkownika. Jeśli Twoje teksty są zbyt krótkie, powielają informacje z innych stron albo nie zawierają słów kluczowych, algorytm nie uzna ich za pomocne. Pamiętaj:

Pisz z myślą o użytkowniku, a nie o robotach.

Unikaj kopiowania treści z innych źródeł.

Stosuj słowa kluczowe naturalnie, nie przesadzaj z ich liczbą.

3. Brak odpowiednich słów kluczowych

Czy wiesz, jakich fraz szukają Twoi klienci? Jeśli nie – Twoja strona może być świetna, ale nikt jej nie znajdzie. Używaj narzędzi takich jak Google Keyword Planner czy Senuto, aby dobrać właściwe słowa kluczowe do każdej podstrony. Każda strona powinna celować w konkretną frazę.

4. Strona nie została zaindeksowana

Czasem przyczyna jest banalna – Twoja strona po prostu nie została dodana do indeksu Google. Sprawdź to, wpisując w wyszukiwarkę: site:twojadomena.pl. Jeśli nie widzisz żadnych wyników – to znaczy, że robot Google jeszcze nie odwiedził Twojej strony. Dodaj stronę do Google Search Console i prześlij mapę witryny (sitemap.xml).

5. Brak linków prowadzących do strony

Linki zewnętrzne to jeden z najmocniejszych czynników rankingowych. Jeśli inne strony nie linkują do Twojej – Google może uznać ją za mało wartościową. Zadbaj o:

Obecność w katalogach branżowych

Współpracę z blogami i serwisami tematycznymi

Tworzenie treści, które naturalnie przyciągają linki

Jak naprawić błędy SEO i zacząć zdobywać klientów z Google?

Jeśli nie masz czasu lub wiedzy, żeby samodzielnie analizować stronę i poprawiać błędy, warto oddać to w ręce specjalistów. Firma Internetica od lat wspiera biznesy w budowaniu widoczności w Google – od audytów SEO, przez tworzenie strategii treści, po skuteczne link building i optymalizację techniczną.

Widoczność w wyszukiwarce nie jest dziełem przypadku. To efekt przemyślanych działań i unikania powyższych błędów. Zacznij działać już dziś – bo każda stracona pozycja to potencjalnie utracony klient.