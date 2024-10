W środę 2 października sowje obrady rozpoczęło XVI Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów poświęconego synodalności. Podczas Mszy św. inaugurującej ostatni etap synodu papież Franciszek zachęcił, by dzień 7 października uczynić dniem modlitwy i postu w intencji pokoju na świecie.

7 października – dniem modlitwy i postu w intencji pokoju

"Aby wypraszać za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny dar pokoju, w przyszłą niedzielę udam się do Bazyliki Matki Bożej Większej, gdzie odmówię Różaniec Święty i skieruję do Najświętszej Dziewicy żarliwe błaganie" – mówił na zakończenie homilii Ojciec Święty.

"Proszę wszystkich, aby następny dzień, 7 października, przeżyć jako dzień modlitwy i postu w intencji pokoju na świecie. Idźmy razem. Słuchajmy Pana i pozwólmy mu prowadzić nas «tchnieniem» Ducha" – dodał na koniec papież Franciszek.

Przemoc i nienawiść w Ziemii Świętej

Apel głowy Kościoła nawiązuje do słów kardynała Pierbattisty Pizzaballi z Jerozolimy, który niedawno zwrócił się do katolików z prośbą o podjęcie 7 października modlitwy i pokuty w intencji pokoju w tym regionie. Jak podkreślił kardynał, to właśnie 7 października Ziemia Święta i otaczający ją region "pogrążyły się w wirze przemocy i nienawiści, jakiego nigdy wcześniej nie widziano i nie doświadczono".

"Niech każdy z nas, z różańcem lub w jakiejkolwiek innej formie, którą uzna za stosowną, osobiście, ale lepiej znów we wspólnocie, znajdzie chwilę, aby zatrzymać się i pomodlić, i przynieść «Ojcu miłosiernemu i Bogu wszelkiej pociechy» nasze pragnienie pokoju i pojednania" – zachęcał kardynał.

7 października w Kościele katolickim obchodzone jest święto Matki Bożej Różańcowej.

Czytaj też:

Liturgia pokutna. Papież Franciszek: Nie możemy być Kościołem synodalnym bez pojednaniaCzytaj też:

Kapłaństwo kobiet. Papież Franciszek spotkał się z kobietami, które chcą święceń