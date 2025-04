Negocjacje na marginesie pogrzebu papieża? Zełenski: Jestem gotowy

Pogrzeb papieża Franciszka odbędzie się w sobotę, 26 kwietnia o godz. 10:00 na Placu św. Piotra. Prezydent USA Donald Trump poinformował na swoim portalu społecznościowym Truth Social, że wraz z małżonką Melanią udadzą się na pogrzeb Ojca Świętego.

Swoją obecność na uroczystościach pogrzebowych papieża Franciszka zapowiedzieli kolejni światowi przywódcy, m.in.: prezydent Francji Emmanuel Macron, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, prezydent Argentyny Javier Milei, prezydent Brazylii Luiz Inacio Lula da Silva, premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer i kanclerz Niemiec Olaf Scholz, a także przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oraz szef Rady Europejskiej Antonio Costa. Polskę reprezentować będzie prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką, a także marszałek Sejmu Szymon Hołownia wraz z delegacją posłów, której skład nie jest jeszcze znany.

Zełenski spotka się z Trumpem w Watykanie?

Podczas spotkania z przedstawicielami zachodnich mediów prezydent Ukrainy potwierdził, że weźmie udział w pogrzebie papieża Franciszka. Wołodymyr Zełenski zdradził również, że na marginesie uroczystości pogrzebowych w Watykanie chce się spotkać z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem. – Tak, chciałbym, jestem gotowy. Zawsze jesteśmy gotowi spotkać się z naszymi partnerami ze Stanów Zjednoczonych – oświadczył ukraiński przywódca, cytowany przez Bloomberg.

Tymczasem "The Washington Post" ujawnił, że USA zamierzają zaproponować uznanie aneksji Krymu przez Rosję i zamrożenie linii ukraińskiego frontu jako część porozumienia pokojowego między Kijowem a Moskwą. Propozycja ma zostać przedstawiona podczas spotkania ukraińskich i europejskich urzędników w Londynie 23 kwietnia. – Ukraina nie uznaje aneksji Krymu, jest to niezgodne z naszą konstytucją – stwierdził we wtorek Wołodymyr Zełenski.

