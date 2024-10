Uczestnicy Synodu pomagają mieszkańcom Strefy Gazy

W poniedziałek 7 października, podczas obrad Synodu, wśród uczestników przeprowadzono zbiórkę środków, które mają zostać przekazane mieszkańcom Strefy Gazy, a konkretnie do parafii pw. Najświętszej Rodziny w Gazie.

Zbiórka dla mieszkańców Strefy Gazy

To właśnie z parafią pw. Najświętszej Rodziny w Gazie codziennie kontaktuje się telefonicznie Ojciec Święty Franciszek. Zbiórkę zainicjował jałmużnik papieski kard. Konrad Krajewski. Przypomniał przy tym, że "modlitwa i post nie odbywają się bez jałmużny". Przypomnijmy, że papież Franciszek apelował, by 7 października był dniem modlitwy i postu w intencji pokoju na świecie.

Do uczestnictwa w popołudniowej zbiórce środków finansowych zachęcił prefekt Dykasterii ds. Posług Miłosierdzia kard. Konrad Krajewski podczas porannej sesji w poniedziałek. Otworzył tym samym czwartą już kongregację generalną podczas drugiej sesji Synodu o synodalności. Jałmużnik papieski poinformował, że zebrane pieniądze trafią do mieszkańców Gazy, który cierpią wskutek bombardowań i głodu.

Modlitwa, post i jałmużna

"Ojciec Święty poprosił nas, abyśmy byli dziś szczególnie zjednoczeni w modlitwie, a modląc się i poszcząc, błagali o pokój dla całego świata. Jednak modlitwa i post nie odbywają się bez jałmużny, która musi sprawiać nam cierpienie, musi nas również boleć, ponieważ rezygnujemy z tego, co należy do nas, aby obdarować bliźniego, który jest w potrzebie, a nawet umiera" – czytamy w komunikacie Dykasterii ds. Posług Miłosierdzia. Komunikat ten został wystosowany wcześniej, aby uczestnicy Synodu mogli się przygotować do zbiórki.

W poniedziałek po południu, kard. Krajewski osobiście stanął przy wejściu do Auli Pawła VI. Uczestnicy mogli wrzucać swoje ofiary na rzecz potrzebujących do wielkiego kosza.

