"Zdrada na rzecz polityki globalistów". Biskup odpowiada na list Franciszka

Hierarcha w otwartym liście do mediów zwrócił uwagę na finansowe powiązania Kościoła z "organizacjami globalistycznymi" oraz na istotne wsparcie rządowe dla Catholic Charities, które zajmuje się pomocą imigrantom. "Od dawna istnieją obawy dotyczące powiązań finansowych Kościoła – zwłaszcza z organizacjami globalistycznymi – a także obawy dotyczące finansowania rządowego" – zauważył bp Strickland. Podkreślił również, że ograniczenie napływu migrantów zagroziłoby tym programom.

Zarzuty wobec papieża

Duchowny zarzuca papieżowi podwójne standardy w podejściu do administracji prezydentów USA. Wskazuje, że z jednej strony Franciszek mocno krytykuje Trumpa, a z drugiej nie interweniował wobec stanowiska Bidena na temat aborcji oraz ideologii gender. Stwierdza, że nie oferują one "takich samych bezpośrednich zachęt finansowych dla Kościoła, by agresywnie się im sprzeciwiać". Z perspektywy hierarchy wyjaśnia to względną ciszę Watykanu w sprawie polityki Bidena.

Bp Strickland odniósł się również do jezuickiej formacji papieża Franciszka i jego powiązań z teologią wyzwolenia. Zdaniem duchownego jezuitom zależy nie tylko na pomocy imigrantom, ale również na realizacji ich wizji sprawiedliwości społecznej i wpływie na globalne struktury władzy. Duchowny ocenia, że "utrzymując otwarte kanały imigracyjne, jezuici zwiększają swój wpływ na przesiedlone populacje".

Biskup stawia diagnozę, że sprzeciw jezuitów wobec polityki imigracyjnej Trumpa jest elementem szerszego schematu aktywizmu politycznego, który ma na celu osłabianie konserwatywnych rządów. W opinii hierarchy Franciszek sprzymierzył się z globalistycznymi elitami, wspierając agendę promowaną przez ONZ i Światowe Forum Ekonomiczne. Jak podkreśla, ta postawa papieża "stanowi zdradę niezależności Kościoła i jego tradycyjnej roli jako przewodnika moralnego, a nie politycznego egzekutora lewicowej polityki".

Reakcje biskupów na list Franciszka

Przypomnijmy, że większość katolickich biskupów USA z zadowoleniem przyjęło list papieża w sprawie polityki migracyjnej. Arcybiskup Timothy Broglio, przewodniczący Konferencji Episkopatu, podziękował Franciszkowi za wsparcie i przypomniał, że w każdym migrancie można rozpoznać "oblicze Chrystusa".

W liście opublikowanym we wtorek przez Watykan, papież Franciszek ponownie wyraził swoje poparcie dla zaangażowania amerykańskich biskupów na rzecz migrantów. Ostrzegł, że obecna praktyka masowych deportacji może doprowadzić do masowej utraty współczucia i sprawiedliwości. "Uzasadniona regulacja migracji nigdy nie może podważać fundamentalnej godności osoby ludzkiej" – napisał Ojciec Święty.

