Papież krytykuje Trumpa. Biskupi z USA dziękują

Arcybiskup Chicago, kardynał Blase Cupich, określił papieskie stanowisko jako "prorocze ostrzeżenie", a także podkreślił pilną potrzebę ochrony godności migrantów w obecnej sytuacji politycznej w USA w wywiadzie dla portalu "Vatican News".

Franciszek popiera zaangażowanie biskupów ws. migrantów

W liście opublikowanym we wtorek przez Watykan, papież Franciszek ponownie wyraził swoje poparcie dla zaangażowania amerykańskich biskupów na rzecz migrantów. Ostrzegł, że obecna praktyka masowych deportacji może doprowadzić do masowej utraty współczucia i sprawiedliwości. "Uzasadniona regulacja migracji nigdy nie może podważać fundamentalnej godności osoby ludzkiej" – napisał Ojciec Święty.

Tłem tego jest zaostrzona polityka deportacyjna, która obowiązuje w USA od czasu objęcia urzędu przez prezydenta Donalda Trumpa 20 stycznia. W poprzednim tygodniu wiceprezydent USA James David Vance skrytykował amerykański Kościół za jego zaangażowanie na rzecz migrantów i wezwał go do "kochania najpierw swojej rodziny", a następnie bliźniego i "reszty świata". Papież Franciszek odpowiedział na to biblijną przypowieścią o dobrym Samarytaninie i przypomniał nam, że siłę społeczeństwa mierzy się tym, jak traktuje ono swoich najbardziej bezbronnych członków.

Przeciwko kryminalizacji migrantów

Kard. Cupich wyraził wdzięczność za wsparcie i podkreślił, że biskupi muszą zjednoczyć się przeciwko kryminalizacji migrantów i polityce izolacji.

– Obrona ludzkiej godności migrantów jest najpilniejszym zadaniem naszych czasów – powiedział.

Szczególnie pochwalił jasne stanowisko papieża i jego wezwanie do biskupów do aktywnego sprzeciwu wobec niesprawiedliwych i nieludzkich przepisów migracyjnych.

Potrzebny "bardziej sprawiedliwy" system

We wtorkowym oświadczeniu przewodniczący Konferencji Biskupów abp Broglio poprosił o modlitwę o siłę do zbudowania bardziej sprawiedliwego i humanitarnego systemu imigracyjnego, który zagwarantuje zarówno ochronę społeczności, jak i godność wszystkich ludzi.

Arcybiskup podkreślił również, że biskupi jego kraju nadal starają się dbać o potrzebujących i poprawiać warunki życia w krajach pochodzenia migrantów. Wezwał wiernych do udziału w zbiórkach charytatywnych i inicjatywach kościelnych wspierających tych, którzy są szczególnie dotknięci obecną polityką migracyjną.

