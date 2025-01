Watykan zaniepokojony działaniami Trumpa. Poszło o migrantów

Administracja prezydenta USA Donalda Trumpa zainicjowała w niedzielę w Chicago zakrojoną na szeroką skalę akcję egzekwowania przepisów migracyjnych.

Interwencja ma być podobna do działań prowadzonych w innych częściach kraju. Podejrzani o nielegalny pobyt w USA mogą spodziewać się jej kontynuacji w najbliższych dniach.

Jak informuje stacja CNN, jest to element ogólnokrajowych działań, w których udział biorą m.in. Urząd ds. Imigracji i Egzekwowania Ceł (ICE), U.S. Marshals Service oraz inne agencje dysponujące rozszerzonymi uprawnieniami. Według doniesień CNN, w wyniku operacji na terenie całego kraju aresztowano blisko tysiąca osób, a kilkaset kolejnych zatrzymano.

Kard. Zuppi: Gdy tracisz współczucie, tracisz człowieczeństwo

Jak zaznaczył kard. Matteo Zuppi, opublikowane przez Biały Dom zdjęcie przedstawiające migrantów zakutych w łańcuchy, to obraz, "który musi irytować nas jako chrześcijan".

– Gdy tracisz współczucie, tracisz człowieczeństwo – dodał hierarcha cytowany przez watykański portal informacyjny Vatican News.

– Tym, co najbardziej niepokoi, jest nienawiść. Musimy wytrwać na drodze spotkania, dialogu. Dotyczy to również samego dziennikarstwa: kiedy opowiadam o fakcie ukazującym człowieczeństwo, pomagam zrozumieć drugiego człowieka. W nienawiści natomiast staje się on wrogiem, z którym trzeba walczyć – powiedział kard. Zuppi.

Hierarcha: Nigdy nie powinniśmy przyzwyczajać się do szaleństwa wojny

Odnosząc się do konfliktu na Ukrainie, arcybiskup Bolonii powiedział: "To prawda, że do wszystkiego się przyzwyczajamy, ale nigdy nie powinniśmy przyzwyczajać się do szaleństwa wojny".

Kard. Zuppi kilkakrotnie podróżował na Ukrainę w imieniu papieża, aby nieść pomoc tamtejszej ludności.

Czytaj też:

Wysłannik papieża Franciszka spotkał się z Ławrowem. O czym rozmawiali?Czytaj też:

Czemu kard. Zuppi pojechał do Moskwy? "To promyk pokoju"