Meksyk przygotowuje się na masowe deportacje z USA. Przy granicy powstają obozy

Obozy namiotowe w Ciudad Juarez będą mogły pomieścić tysiące osób i powinny być gotowe w ciągu kilku dni – powiedział przedstawiciel władz miasta Enrique Licon, cytowany przez agencję Reutera. Określił te prace jako "bezprecedensowe wydarzenie".

Działania podjęte w Ciudad Juarez są częścią planu rządu Meksyku, mającego na celu przygotowanie schronisk i ośrodków recepcyjnych w dziewięciu miastach na północy kraju.

Władze zapewnią deportowanym Meksykanom żywność, tymczasowe zakwaterowanie, opiekę medyczną i pomoc w uzyskaniu dokumentów tożsamości – wynika z dokumentu zatytułowanego "Meksyk bierze cię w objęcia".

Rząd planuje również przygotowanie floty autobusów, które będą przewozić Meksykanów z ośrodków recepcyjnych do ich rodzinnych miast.

Trump chce deportować imigrantów z USA. Meksyk buduje obozy przy granicy

Prezydent USA Donald Trump zapowiedział przeprowadzenie największej akcji deportacyjnej w historii USA i wydalenie z kraju milionów imigrantów. "Operacja na taką skalę prawdopodobnie zajmie lata i będzie bardzo kosztowna" – ocenia Reuters.

Według meksykańskiego think tanku El Colegio de la Frontera Norte (COLEF), opartej na danych z ostatniego spisu powszechnego w USA, w Stanach Zjednoczonych przebywa bez wymaganych dokumentów prawie 5 mln Meksykanów.

Władze Meksyku twierdzą, że są gotowe na możliwość masowej deportacji, ale obrońcy praw migrantów mają co do tego wątpliwości. Obawiają się, że środki podejmowane przez Trumpa, mające na celu uniemożliwienie Meksykanom wjazdu do USA, mogą szybko doprowadzić do przeciążenia przygranicznych miast – zauważa Reuters.

– Meksyk zrobi wszystko, co konieczne, aby zatroszczyć się o swoich rodaków i przeznaczy wszelkie niezbędne środki na przyjęcie tych, którzy zostaną odesłani – powiedziała minister spraw wewnętrznych Meksyku Rosa Icela Rodriguez.

