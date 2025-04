Pasje rewolucjonistki

U rodzona w 1907 r. Frida Kahlo była z pewnością postacią nietuzinkową i pełną sprzeczności. Autorka ponad 140 prac najchętniej tworzyła autoportrety, a jej styl mieszał ze sobą realizm, surrealizm i wpływy rdzennej kultury meksykańskiej.

Wymykała się wszelkim konwencjom, co dobrze widać na krakowskiej ekspozycji, gdzie z autoportretami odwzorowującymi wygląd Fridy Kahlo z fotograficzną szczegółowością sąsiadują fantasmagoryczne wizje, w których Jezus Chrystus i Mahomet sąsiadują z Włodzimierzem Leninem oraz Józefem Stalinem, a uzdrowicielska moc marksizmu sprawia, że – by odwołać się do języka biblijnego – "chromy skacze jak jeleń". Pokazuje to eklektyczny świat wewnętrzny artystki, wychowanej w tradycyjnej katolickiej rodzinie, a w dorosłym życiu zaangażowanej w ruch komunistyczny. Jawnym tego dowodem jest prezentowany na ekspozycji obraz "Autoportret ze Stalinem", powstały rok po śmierci sowieckiego dyktatora.