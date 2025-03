Kard. Koch porównał chorobę papieża Franciszka do męczeństwa św. Piotra

W związku z trwającymi w Kurii Rzymskiej rekolekcjami wielkopostnymi, do czwartku włącznie modlitwa różańcowa w intencji papieża Franciszka odbywa się w Auli św. Pawła o godz. 18.00. Różaniec jest transmitowany na Placu św. Piotra. We wtorek poprowadził go prefekt Dykasterii ds. Popierania Jedności Chrześcijan kard. Kurt Koch.

Męczeństwo papieża Franciszka?

– Ciężka choroba to wielkie wyzwanie. Módlmy się, aby Pan Bóg obdarzał zawsze swą bliskością naszego Ojca Świętego – mówił hierarcha na rozpoczęcie modlitwy. Kardynał porównał cierpienia Franciszka do męczeństwa, które Pan Jezus zapowiedział św. Piotrowi pod koniec Ewangelii św. Jana.

Kard. Koch przytoczył słowa samego Jezusa, które wypowiedział nad Jeziorem Galilejskim do Piotra: "Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci: Gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz". – Czyż można nie widzieć w tych słowach tego, co przeżywa i cierpi również nasz Ojciec Święty, Następca Piotra? – pytał purpurat podczas rozważań różańcowych.

– Oczywiście, różne są sytuacje, lecz również cierpienia wynikające z ciężkiej choroby są wielkim wyzwaniem. Módlmy się, aby Pan obdarzał zawsze swą bliskością naszego Ojca Świętego. A za wstawiennictwem Maryi, Matki Nadziei, prośmy o zdrowie dla Papieża Franciszka – zachęcał szwajcarski kardynał.

Stan zdrowia Ojca Świętego Franciszka

Z wtorkowego komunikatu przekazanego przez Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej wynika, że stan zdrowia papieża Franciszka jest sabilny i wykazuje lekką poprawę. Ojciec Święty kontynuował zalecone przez lekarzy terapie. W ciągu dnia nadal otrzymywał tlenoterapię wysokoprzepływową donosową.

Z kolei w środę rano papież Franciszek śledził za pośrednictwem wideo ćwiczenia duchowe prowadzone przez kapucyna o. Roberto Pasoliniego w Auli Pawła VI.

Czytaj też:

Lekka poprawa zdrowia i święto papieża FranciszkaCzytaj też:

Papież wraca do zdrowia? Watykan zabrał głos