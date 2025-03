Musk powinien przeprosić Sikorskiego? Polacy odpowiedzieli

"Czy Pani/Pana zdaniem Elon Musk powinien przeprosić Radosława Sikorskiego za nazwanie go w serwisie X (dawniej Twitter) 'małym człowieczkiem' i za słowa 'zamknij się' pod adresem polskiego ministra?" – takie pytanie postawiono uczestnikom sondażu SW Research dla rp.pl.

"Tak" odpowiedziało 55,4 proc. badanych. Odpowiedzi "nie" udzieliło 19,7 proc. respondentów, a 10,4 proc. badanych nie ma zdania w tej sprawie. 14,5 proc. respondentów nie słyszało o sprawie.

– Przeprosiny za stosowne uważa niemal dwóch na trzech badanych po 50 roku życia (64 proc.) i prawie taki sam odsetek badanych (62 proc.) z wyższym wykształceniem. Częściej niż pozostali badani przeprosin polskiego ministra oczekują badani o dochodach wynoszących od 5001 zł do 7000 zł netto (66 proc.) i z miast wielkości 100 tys. – 199 tys. mieszkańców (62 proc.) – komentuje wyniki badania Piotr Zimolzak, wiceprezes agencji badawczej SW Research.

Dyplomatyczna burza na portalu X

W mediach społecznościowych doszło do sprzeczki między szefem MSZ Radosławem Sikorskim a sekretarzem stanu USA Marco Rubio i doradcą prezydenta USA Elonem Muskiem. "Mój system Starlink jest podstawą ukraińskiej armii. Jeśli go wyłączę, cały front upadnie" – napisał doradca prezydenta USA. "To, czym jestem naprawdę zmęczony, to wieloletnia rzeź i zastój, które Ukraina nieuchronnie przegra" – dodał.

Elon Musk w swoim wpisie nazwał wojnę "maszynką do mielenia mięsa". "Każdy, komu zależy, kto umie myśleć i naprawdę to rozumie, musi chcieć zatrzymać tę maszynkę do mielenia mięsa. Pokój teraz!" – oświadczył. Jednocześnie wezwał do nałożenia sankcji na dziesięciu największych oligarchów ukraińskich, zwłaszcza tych, którzy mają rezydencje w Monako. "To (wojna) natychmiast się zakończy" – napisał. Szef MSZ ocenił, że Musk "grozi ofierze agresji" i oznajmił, że jeśli jego firma, SpaceX "okaże się niewiarygodnym dostawcą", Polska "będzie zmuszona poszukać innych dostawców".

"Za Starlinki dla Ukrainy płaci polskie Ministerstwo Cyfryzacji. Roczny koszt projektu to około 50 mln dolarów" – poinformował Sikorski w niedzielę na platformie X. "To po prostu zmyślanie. Nikt nie groził odcięciem Ukrainy od Starlinka. I podziękuj, ponieważ bez Starlinka Ukraina dawno by przegrała tę wojnę, a Rosjanie byliby teraz na granicy z Polską" – skomentował Marco Rubio na portalu X. Z kolei Elon Musk napisał: "Zamknij się mały człowieczku. Płacisz niewielką część kosztów. I nie ma zamiennika dla Starlinka".

