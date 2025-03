"Drażnienie olbrzyma". Ziobro krytykuje Sikorskiego i Tuska

Sikorski podkreślił w ubiegłym tygodniu w mediach społecznościowych, że za korzystanie ze Starlinków przez Ukrainę płaci Polska.

"Starlinki dla Ukrainy są opłacane przez polskie Ministerstwo Cyfryzacji kosztem około 50 mln dolarów rocznie. Abstrahując od etyczności grożenia ofierze agresji, jeśli SpaceX (firma Muska będąca właścicielem Starlinka – red.) okaże się niewiarygodnym dostawcą, będziemy zmuszeni szukać innych dostawców" – napisał szef polskiego MSZ.

Sekretarz stanu USA Marco Rubio w swoim wpisie zarzucił Sikorskiemu, że ten zmyśla. "Nikt nie groził odcięciem Ukrainy od Starlinka. I powiedz «dziękuję», bez Starlinka Ukraina dawno by przegrała tę wojnę, a Rosjanie byliby teraz u granic z Polską" – dodał Rubio.

Później na wpis Sikorskiego zareagował Elon Musk. "Cicho bądź, mały człowieku. Płacisz niewielką część kosztów. I nie ma substytutu dla Starlinka" – napisał pod adresem szefa polskiej dyplomacji.

Ziobro: To zachęcanie USA do wyjścia z Europy

Do postawy Radosława Sikorskiego odniósł się były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro podczas konferencji prasowej.

– Najważniejsze jest utrzymanie obecności wojsk amerykańskich w Europie, zwłaszcza w Polsce, bo to jest dla nas gwarancja bezpieczeństwa. A to, co robi Sikorski, to co robią inni przedstawiciele tego rządu, Donald Tusk, rozmaite zaczepki, granie takich bohaterów, którzy twierdzą, że Europa poradzi sobie sama, to jest drażnienie olbrzyma – stwierdził poseł PiS.

Jak zaznaczył Ziobro, "to jest zachęcanie też obecnych, o czym wiemy, w polityce amerykańskich tendencji do izolacjonizmu i do wyjścia z Europy". "Nie byłoby większego prezentu dla Putina, aby tak się stało" – podkreślił.

Wspólne stanowisko USA i Ukrainy

Departament Stanu USA przekazał we wtorek, że Ukraina wyraziła gotowość do wdrożenia propozycji wprowadzenia natychmiastowego rozejmu na 30 dni. Swoje stanowisko wyraził prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump.

Waszyngton zapewnia, że zgoda Kijowa na takie rozwiązanie oznacza wznowienie wsparcia wojskowego i wywiadowczego dla Kijowa.

Jak podaje agencja Reutera, Donald Trump chce ponownie zaprosić prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego do Białego Domu.

