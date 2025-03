"Potwierdzam". Sikorski o decyzji USA i sytuacji na lotnisku w Jasionce

Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski spotkał się w środę w Warszawie ze swoim ukraińskim odpowiednikiem Andrijem Sybihą, który dzień wcześniej uczestniczył w rozmowach delegacji Ukrainy i USA w saudyjskim mieście Dżudda.

Po dziewięciogodzinnych rozmowach Kijów zgodził się na 30-dniowe zawieszenie broni z możliwością przedłużenia, a Waszyngton wznowił pomoc wojskową i wymianę informacji wywiadowczych z Ukrainą.

Ukraina zgodziła się na rozejm, USA wznawiają pomoc wojskową

– Ukraina jest tym państwem, które najbardziej chce zakończenia tej wojny i zawarcia sprawiedliwego pokoju. Chcę podziękować stronie polskiej, narodowy polskiego za poparcie, które otrzymaliśmy i otrzymujemy od was – powiedział Sybiha na wspólnej konferencji prasowej z Sikorskim.

Szef ukraińskiej dyplomacji podkreślił, że bardzo ważnym rezultatem wtorkowego spotkania w Arabii Saudyjskiej jest wznowienie przez Stany Zjednoczone dostaw broni przez port lotniczy Jasionka pod Rzeszowem. – To właśnie Rzeszów jest największym centrum logistycznym, skąd otrzymujemy broń. To bardzo ważna decyzja dla naszej obrony – zaznaczył.

Wróciły dostawy uzbrojenia przez Jasionkę. Sikorski pyta, czy Starlinki działają

– Potwierdzam, że dostawy uzbrojenia przez Jasionkę wróciły do poprzednich poziomów – przekazał Sikorski. – Rozumiem, że Starlinki też działają? – zapytał Sybihę. Ukraiński minister odparł, że tak, jednocześnie dziękując Polsce za pokrycie kosztów (podał kwotę 200 mln dolarów) użytkowania terminali do internetu satelitarnego należących do firmy Elona Muska, SpaceX.

Wcześniej między Sikorskim a Muskiem i amerykańskim sekretarzem stanu Marco Rubio doszło na portalu X do ostrej wymiany zdań dotyczącej Starlinków, w czasie której szef polskiego MSZ zagroził, że jeśli SpaceX okaże się niewiarygodnym dostawcą, to Polska będzie zmuszona poszukać innego.

Musk w odpowiedzi nazwał Sikorskiego "małym człowieczkiem" i kazał ministrowi "być cicho". Wcześniej miliarder zasugerował, że gdyby zdecydował o odłączeniu Ukrainy od Starlinków, front by się załamał, a Ukraina przegrałaby wojnę. W reakcji Sikorski podkreślił, że za korzystanie ze Starlinków przez Ukrainę płaci Polska.

Czytaj też:

"Marionetka Sorosa". Musk znów uderza w Sikorskiego