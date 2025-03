Musk grozi Ukrainie wyłączeniem systemu Starlink. "Cały front upadnie"

Jeśli wyłączę system Starlink, cały front na Ukrainie upadnie – stwierdził Elon Musk. Szef Departamentu Wydajności Państwa (DOGE) w administracji prezydenta USA Donalda Trumpa wezwał jednocześnie do nałożenia sankcji na ukraińskich oligarchów.

"Mój system Starlink jest podstawą ukraińskiej armii. Jeśli go wyłączę, cały front upadnie" – napisał Musk w niedzielę na swojej platformie społecznościowej X. "To, czym jestem naprawdę zmęczony, to wieloletnia rzeź i zastój, które Ukraina nieuchronnie przegra" – dodał.

Miliarder nazwał wojnę "maszynką do mielenia mięsa". "Każdy, komu zależy, kto umie myśleć i naprawdę to rozumie, musi chcieć zatrzymać tę maszynkę do mielenia mięsa. Pokój teraz!" – oświadczył.

Jednocześnie wezwał do nałożenia sankcji na dziesięciu największych oligarchów ukraińskich, zwłaszcza tych, którzy mają rezydencje w Monako. "To (wojna) natychmiast się zakończy" – napisał.

Systemy Starlink dla Ukrainy. Za abonament płaci Polska, nie Musk

Moduły Starlink zapewniają satelitarny internet i odgrywają kluczową rolę w utrzymaniu zdolności obronnych sił ukraińskich podczas rosyjskiej inwazji. Są własnością firmy SpaceX, którą kieruje Musk.

Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski poinformował w październiku ub.r., że za wykorzystanie terminali Starlink przez Ukrainę płaci Polska.

– Te moduły Starlink, które są używane na Ukrainie, nie są sponsorowane przez pana Elona Muska, ale są i będą finansowane wyłącznie przez Polskę. Robimy to i nikt inny tego nie robi – powiedział dziennikarzom szef MSZ.

Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski oświadczył w lutym, że to Polska kupiła Starlinki, które przekazała Ukrainie.

"Płacimy i dalej będziemy płacić abonament za internet satelitarny dla Ukrainy. Nie wyobrażam sobie, że ktoś może zdecydować się na zerwanie umowy biznesowej za usługę komercyjną, której stroną jest Polska" – napisał szef MC na platformie X.

Czytaj też:

Elon Musk udaremnił atak Ukrainy. Kazał wyłączyć Starlinki