Trump skreślił człowieka od Ukrainy i Rosji? "Został odsunięty na boczny tor"

80-letni emerytowany generał Keith Kellogg, który oficjalnie pełni funkcję asystenta i specjalnego wysłannika prezydenta USA, nie uczestniczył we wtorek w amerykańsko-ukraińskich rozmowach w Dżuddzie w Arabii Saudyjskiej. "Jego nieobecność podkreśla, jak bardzo został odsunięty na boczny tor" – odnotowuje Politico.

Według portalu słabnącą pozycję Kelloga potwierdzają niektóre źródła w administracji prezydenta USA Donalda Trumpa, a także kilku republikańskich ekspertów ds. polityki zagranicznej nieformalnie doradzających zespołowi prezydenta.

Kellog "odsunięty na boczny tor". Przecieki z Białego Domu

– Rola Kellogga jest bardzo wątpliwa. Nie wiadomo, dlaczego prezydent nie podejmie ostatecznej decyzji w tej sprawie. Jest już zbyt wielu głównych graczy, którzy próbują odgrywać rolę bohatera w zakończeniu wojny – powiedział jeden z amerykańskich urzędników, dodając, że taka sytuacja "pogłębia zamieszanie co do tego, kto co robi".

Politico zauważa, że prawdopodobne odsunięcie Kellogga postrzegane jest jako zwiększenie wpływów tej części administracji USA, która sceptycznie podchodzi do dalszego wsparcia Waszyngtonu dla Kijowa.

Cytowany w artykule rzecznik Białego Domu ds. bezpieczeństwa narodowego James Hewitt powiedział, że Kellogg "pozostaje cennym członkiem zespołu, szczególnie w kontekście rozmów z naszymi europejskimi sojusznikami". Jak dodał, prezydent Trump "wykorzystuje talenty wielu wysokich rangą urzędników administracji, aby pomóc w pokojowym rozwiązaniu wojny na Ukrainie".

Walki wewnętrzne w ekipie Trumpa?

Źródło bliskie Kelloggowi przekazało, że generał często komunikuje się bezpośrednio z Trumpem i "to dla niego pracuje". Jednocześnie zaprzeczyło, że Kellogg został faktycznie skreślony, przypisując takie spekulacje walkom wewnętrznym w biurokracji Waszyngtonu.

Rozmówca Politico podkreślił również, że to Kellogg miał najlepsze relacje z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim spośród wszystkich urzędników rządowych USA.