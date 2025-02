Prezydent zwołuje Radę Bezpieczeństwa Narodowego. "Czas na to"

We wtorek prezydent RP spotkał się z Warszawie z gen. Keithem Kelloggiem, specjalnym wysłannikiem prezydenta USA Donalda Trumpa ds. Rosji i Ukrainy. Wcześniej Andrzej Duda rozmawiał z przebywającym stolicy obrony USA Petem Hegsethem.

– Jesteśmy po dwóch ważnych spotkaniach z przedstawicielami USA. Mogę śmiało powiedzieć, że mam pełen przegląd sytuacji jeśli chodzi o obecne działania podejmowane przez USA. Chce uspokoić moich rodaków. Ameryka weszła mocno do gry, spodziewam się, że dojdzie przynajmniej do przerwania agresji, a mam nadzieję, że całkowicie do zakończenia wojny. Dla nas oczywiste jest, że ta wojna nie może zakończyć się zwycięstwo Rosji i musi zostać zaprowadzony sprawiedliwy pokój – przekazał prezydent po rozmowie z gen. Kelloggiem.

Duda: Wiele spraw do dyskusji. Zwołuję RBN

– Zostaliśmy zapewnieni, że nie ma absolutnie żadnych zamiarów amerykańskich, by zmniejszać liczbę amerykańskich żołnierzy w Polsce. A wręcz przeciwnie – mam nadzieję, że ona wzrośnie. Mam nadzieję, że działania Stanów Zjednoczonych przyniosą pokój i spokój. Kontynuujemy naszą współpracę z USA i mam nadzieję, że będzie ona dalej tak prowadzona po zakończeniu mojej prezydentury. Zawsze zachęcałem do tego, aby poważnie traktować zobowiązania jeśli chodzi o podnoszenie wydatków na obronność. My to robimy i zbudowaliśmy wraz z naszymi sąsiadami strefę bezpieczeństwa, która jest wspierana przez Stany Zjednoczone – poinformował Duda.

– Uważam, że w tej chwili jest czas na to, aby przedyskutować te zagadnienia w szerokim gronie, dlatego zdecydowałem, że w przyszły poniedziałek odbędzie się Rada Bezpieczeństwa Narodowego – przekazał prezydent. RBN to konstytucyjny organ doradczy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa.

