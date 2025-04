Między Mentzenem a Braunem

RYSZARD GROMADZKI: Kiedy na początku roku rozmawialiśmy o kampanii prezydenckiej, mówił pan, że pierwsze miarodajne sondaże, które będą odbiciem rzeczywistych preferencji wyborczych Polaków, pojawią się na przełomie marca i kwietnia. Mamy początek kwietnia. Jaki obraz wyłania się zza sondażowej mgły?

MARCIN PALADE: Sondaże od połowy kwietnia powinny już obejmować wszystkich zarejestrowanych kandydatów. Mówię: powinny, bo w Polsce sondażownie to państwo w państwie. Te dostępne z marca pokazują stabilizację lidera pomiarów Rafała Trzaskowskiego, kontynuację spadków Karola Nawrockiego i ciąg dalszy silnego wzrostu Sławomira Mentzena. Poza wymienionymi trzema w grupie pościgowej wciąż słabną Szymon Hołownia i Magdalena Biejat. Rosną zaś Adrian Zandberg i Grzegorz Braun. Przepływy odbywają się u najsilniejszych między Nawrockim i Mentzenem, a także między Mentzenem i Hołownią, Trzaskowskim a Hołownią oraz Trzaskowskim a Biejat. Największym wygranym sondaży marcowych jest Mentzen, przegranym zaś – a niemogącym pogodzić się ze swoją słabą pozycją – Hołownią. Do tego dochodzi jeszcze niemogący złapać wiatru w żagle Nawrocki, co powoduje, że na mniej niż 50 dni przed pierwszą turą nie wiemy, czy obok Trzaskowskiego znajdzie się w niej Nawrocki czy Mentzen. Takiej niewiadomej, czyli wariantu innego kandydata w dogrywce niż reprezentant partii Tuska i Kaczyńskiego, nie było w poprzednich elekcjach prezydenckich, co świadczy o tym, że trwający od 20 lat duopol PO-PiS najlepsze ma już za sobą.