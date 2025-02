Prezydent po spotkaniu z szefem Pentagonu: Fort Trump naprawdę powstanie w naszym kraju

– Nasza rozmowa była bardzo długa, zwłaszcza część zamknięta "w cztery oczy". Rozmawialiśmy o bezpieczeństwie i budowaniu naszych relacji militarnych. (...) Wysłuchałem ramowych planów administracji amerykańskiej jeżeli chodzi o dalsze działania amerykańskie w naszej części Europy. Mamy otwarte pole do budowania i umacniania polsko-amerykańskich relacji – mówił prezydent podczas oświadczenia dla mediów.

Prezydent: Fort Trump naprawdę powstanie

– Po tej rozmowie głęboko wierzę, że Fort Trump (umowna nazwa amerykańskiej bazy w Polsce – red.) naprawdę powstanie w naszym kraju i że ten okres prezydentury Donalda Trumpa to będzie umacnianie polsko-amerykańskiego sojuszu, także militarnego, a tym samym umacnianie bezpieczeństwa Polski – stwierdził.

Jak dodał, to dobrze, że w momencie, gdy zaczynają się poważne rozmowy na temat zakończenia rosyjskiej agresji na Ukrainę, osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo nie tylko USA, ale i świata, przyjeżdżają do Polski, aby z nami rozmawiać na temat tego, co czeka nas w najbliższym czasie.

Prezydent poinformował, że za kilka dni do Polski przyleci specjalny wysłannik Trumpa do spraw Ukrainy gen. Keith Kellogg.

– To była bardzo dobra rozmowa. Cieszę się z tego, że jesteśmy krajem, do którego sekretarz obrony przyjechał w czasie swojej pierwszej podróży zagranicznej, zaraz po objęciu tego jednego z najważniejszych dla bezpieczeństwa światowego urzędów – podkreślił.

Duda: Proszę słuchać tego, co mówi prezydent USA, a nie komentarzy do jego słów

Pytany o stanowisko amerykańskiej administracji w sprawie Ukrainy i negocjacji pokojowych mających zakończyć wojnę, Duda oświadczył, że jest o to spokojny. – Proszę słuchać, ale nie komentarzy do tego, co mówi prezydent Trump, tylko tego, co on sam mówi osobiście – podkreślił.

Jego zdaniem amerykański przywódca ma różne instrumenty w ręku, nie tylko militarne, których może użyć w celu doprowadzenia do rozmów pokojowych. – Myślę, że Trump będzie tutaj skuteczny, bo zazwyczaj jest skuteczny – zakończył prezydent.

