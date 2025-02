Andrzej Duda w CNN: Trudno się dziwić słowom Trumpa

Prezydent podkreślił, że Donald Trump jest przede wszystkim biznesmenem i jest to kwestia, którą zawsze powtarza we wszystkich dyskusjach. – Prezydent Trump ma biznesowy styl prowadzenia polityki i mówienia o polityce. Nie wszyscy politycy to lubią i nie wszyscy są do tego przyzwyczajeni – zauważył. Jak dodał, "to nieco inny rodzaj języka i nieco inne metody działania".

Przypomniał, że Stany Zjednoczone od dawna udzielają Ukrainie wsparcia. Jego zdaniem Trump był pierwszym, który pomógł Ukrainie. – Mam na myśli budżet Pentagonu w 2020 r. – to było w czasie jego pierwszej prezydentury. Już wtedy zapewniał wsparcie wojskowe Ukrainie, kiedy nikt tak naprawdę nie myślał poważnie o wojnie i o tym, że Ukraina musi się bronić – argumentował Duda.

Prezydent: Trudno się dziwić, że Trump pyta, co USA będą z tego miały

Ocenił, że dziś trudno się w tej sytuacji dziwić słowom Trumpa, który pyta: "Co Ameryka z tego będzie miała? Czy Ukraina jest w stanie coś zaoferować Ameryce?".

Odnosząc się do kwestii zakończenia wojny prezydent stwierdził, że Ukraina powinna odzyskać wszystkie ziemie, które są dziś okupowane przez Rosję, a które są uznanym międzynarodowo terytorium Ukrainy. – To byłoby idealne rozwiązanie – dodał.

– Liczę na to, że prezydent Trump, który rzeczywiście głośno mówi, że chce doprowadzić do zakończenia wojny w Ukrainie, zaproponuje i wdroży takie rozwiązania, które będą nie tylko zwycięstwem politycznym i gospodarczym, ale które zmuszą Władimira Putina do tego, by usiadł do stołu negocjacyjnego – powiedział Duda.

Podkreślił, że Polska od samego początku wspiera Ukrainę, przekazując sprzęt militarny oraz pomoc humanitarną. Zaznaczył, że hub logistyczny pod Rzeszowem obsługuje większość zagranicznych dostaw dla Kijowa. Według niego rola, jaką odgrywa Polska we wspieraniu Ukrainy jest kluczowa. – Niesiemy pomoc całą dobę, siedem dni w tygodniu – dodał.

