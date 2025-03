"Trump prowadzi w dokładnie przeciwnym kierunku". Vance o propozycji Dudy

Andrzej Duda wyraził nadzieję, że Polska dołączy do amerykańskiego programu "Nuclear Sharing" i wezwał Stany Zjednoczone do przeniesienia broni jądrowej na terytorium Polski. W wywiadzie dla brytyjskiego dziennika "Financial Times" prezydent powiedział, że propozycja o rozmieszczeniu nad Wisłą broni atomowej została przekazana specjalnemu wysłannikowi prezydenta USA Donalda Trump gen. Keithowi Kelloggowi, który przyleciał do Warszawy w lutym.

Vance sceptyczny wobec propozycji Dudy

Wiceprezydent USA J.D. Vance został zapytany o propozycję polskiego prezydenta. Jego zdaniem, na jej zrealizowanie nie ma najmniejszych szans. Polityk przypomniał, że Donald Trump dąży do deeskalacji nuklearnej i "sprzeciwia się rozprzestrzenianiu broni jądrowej na Europę Wschodnią".

– Nie rozmawiałem o tym z prezydentem, ale byłbym zszokowany, gdyby poparł rozmieszczenie broni jądrowej dalej na wschód Europy. Mówimy o przyszłości ludzkiej cywilizacji. Są ludzie, którzy marzyli o tym, by doprowadzić nas do konfliktu nuklearnego, a Donald Trump prowadzi nas w dokładnie przeciwnym kierunku – powiedział na antenie Fox News.

Polacy chcą broni atomowej

W sondażu przeprowadzonym przez Instytut Badań Pollster dla "Super Expressu" aż 63 proc. respondentów popiera postulat rozmieszczeniem broni jądrowej na terytorium Polski. Przeciwnego zdania jest 37 proc. uczestników badania.

Sondaż został przeprowadzony w dniach 7-9 marca 2025 r. na próbie 1015 ankietowanych. – Sytuacja na tyle się zmieniła, że Polacy są skłonni, żeby w Polsce rozmieścić broń nuklearną. Musimy mieć w tych niespokojnych czasach parasol ochronny. Należy rozpocząć w Polsce poważną dyskusję w sprawie broni nuklearnej – skomentował wyniki badania zrealizowanego dla "SE" gen. Waldemar Skrzypczak, były dowódca Wojsk Lądowych.

Czytaj też:

Kuzyn Vance'a walczył na Ukrainie. Gorzkie słowa o wiceprezydencieCzytaj też:

Polska z bronią jądrową? Sikorski uderza w Dudę