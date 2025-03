Kuzyn Vance'a walczył na Ukrainie. Gorzkie słowa o wiceprezydencie

28 lutego br., podczas spotkania w Gabinecie Owalnym, doszło do awantury między Wołodymyrem Zełenskim, Donaldem Trumpem i J.D. Vance'em.

Trump i Vance zarzucali Zełenskiemu, że nie jest wdzięczy za to, co robią dla jego kraju USA i że "igra z III wojną światową". – Nie jesteś w pozycji, by cokolwiek dyktować, nie okazujesz szacunku – powiedział do Zełenskiego Trump.

Amerykański prezydent napisał po spotkaniu na swojej platformie społecznościowej Truth Social, że Zełenski "nie jest gotowy na pokój" i że "nie uszanował" Stanów Zjednoczonych. Podkreślił, że Zełenski "może wrócić, kiedy będzie gotowy na pokój".

Kuzyn Vance'a: Myślałem, że uduszę się ze złości

Sytuacja w Białym Domu wywołała lawinę komentarzy. Teraz głos w rozmowie z francuskim dziennikiem "Le Figaro" zabrał Nate Vance, kuzyn wiceprezydenta USA. Jak stwierdził, postawa J.D. Vance'a wobec Ukrainy jest rozczarowująca, choć przyznał, że jego krewny jest "dobrym i mądrym człowiekiem".

– Gdy krytykował pomoc dla Ukrainy, myślałem, że robi to, aby zdobyć poparcie, że to gra polityczna. Ale to, co zrobili Zełenskiemu, było nieuczciwą pułapką – powiedział Nate Vance.

Kuzyn wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych przyznał, że gdy usłyszał, jak J.D. Vance deklaruje, że dużo wie na temat Ukrainy, myślał, że "udusi się ze złości". – Jego własny kuzyn był na pierwszej linii, mogłem mu powiedzieć prawdę, bez zakłamywania czy skrytych zamiarów, ale on nigdy nie chciał się niczego dowiedzieć – powiedział rozmówca "Le Figaro".

Kim jest Nate Vance? Brał udział w ważnych walkach

Nate Vance ma 47 lat. W styczniu 2025 roku mężczyzna wrócił po prawie trzech latach z frontu na Ukrainie, gdzie walczył w oddziałach ochotników wspierających Kijów. Kuzyn wiceprezydenta USA uczestniczył m.in. w obronie Bachmutu czy walkach o Pokrowsk w obwodzie donieckim.

Nate i J.D. mają tych samych dziadków. Beverly, matka wiceprezydenta USA, jest siostrą ojca Nate'a, Jamesa.

Kuzyni w przeszłości spędzali razem wakacje, ale odkąd J.D. rozpoczął karierę polityczną, Nate nie mógł się z nim skontaktować. Jak relacjonował, mimo przesyłania wiadomości z Ukrainy, nigdy nie dostał odpowiedzi od J.D. Vance'a, który najpierw był senatorem z Ohio, a następnie kandydatem na wiceprezydenta, którym ostatecznie został.

Czytaj też:

"Zdrajco". Protesty przeciwko Vance'owiCzytaj też:

Umowa surowcowa to za mało. Trump naciska na Zełenskiego