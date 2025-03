"Zdrajco". Protesty przeciwko Vance'owi

W piątek podczas spotkania w Gabinecie Owalnym doszło do awantury między Wołodymyrem Zełenskim, Donaldem Trumpem i J.D. Vance'em. Trump i Vance zarzucali Zełenskiemu, że nie jest wdzięczy za to, co robią dla jego kraju USA i że "igra z III wojną światową".

– Nie jesteś w pozycji, by cokolwiek dyktować, nie okazujesz szacunku – powiedział do Zełenskiego Trump.

Amerykański prezydent napisał po spotkaniu na swojej platformie społecznościowej Truth Social, że Zełenski "nie jest gotowy na pokój" i że "nie uszanował" Stanów Zjednoczonych. Podkreślił, że Zełenski "może wrócić, kiedy będzie gotowy na pokój".

Transparenty "Wstydź się, Vance” na powitanie w kurorcie narciarskim

J.D. Vance, po wyjątkowo intensywnym okresie w polityce zagranicznej, udał się wraz z rodziną na narty do Vermont. Oprócz wspaniałych widoków, wiceprezydentowi towarzyszyły jednak protesty przeciwko polityce prowadzonej przez Stany Zjednoczone wobec Ukrainy. Na przyjazd kolumny pojazdów polityka czekało kilkadziesiąt osób.

Jak podaje CNN, na transparentach znalazły się takie napisy jak: "Jedź na narty do Rosji, zdrajco" czy "Wstydź się, Vance”.

Na miejscu pojawiły się również flagi Ukrainy i transparenty z hasłami:"Zełenski to bohater", "Popieram Ukrainę", "Cały świat patrzy".

Pojawiły się również napisy innego rodzaju. Można było na przykład zauważyć hasło: "Wolna Palestyna".

Po drugiej stronie ulicy stali zwolennicy Trumpa

Nie zabrakło też zwolenników obecnej amerykańskiej administracji.

Sympatycy polityki Donalda Trumpa stali po drugiej stronie ulicy stali pikietujący z amerykańskimi i protrumpowskimi flagami.

Stronnicy J.D. Vance'a trzymali tabliczki z napisami: "Ameryka przede wszystkim" i "Vance, witamy".

