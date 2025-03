W piątek podczas spotkania w Gabinecie Owalnym doszło do awantury między Wołodymyrem Zełenskim, Donaldem Trumpem i J.D. Vance'em. Trump i Vance zarzucali Zełenskiemu, że nie jest wdzięczy za to, co robią dla jego kraju USA i że "igra z III wojną światową".

– Nie jesteś w pozycji, by cokolwiek dyktować, nie okazujesz szacunku – powiedział do Zełenskiego Trump.

Amerykański prezydent napisał po spotkaniu na swojej platformie społecznościowej Truth Social, że Zełenski "nie jest gotowy na pokój" i że "nie uszanował" Stanów Zjednoczonych. Podkreślił, że Zełenski "może wrócić, kiedy będzie gotowy na pokój".

Ławrow: Trump jest pragmatykiem

Politykę prezydenta Stanów Zjednoczonych pochwalił w opublikowanym w niedzielę wywiadzie szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow. Przedstawiciel Kremla powiedział, że Donald Trump jest "pragmatykiem", a jego współpracownicy, w tym sekretarz stanu Marco Rubio są "ludźmi absolutnie rozsądnymi".

Ławrow powiedział dla mediów rosyjskiego resortu obrony, że hasło Donalda Trumpa "Zdrowy rozsądek" oznacza "przejście do innego sposobu postępowania".

Szef rosyjskiego MSZ stwierdzi również, że rozmowy dotyczące obecności sił europejskich na Ukrainie są "bezczelnością", a "Rosji nikt nie pyta" o zdanie na ten temat.

Jednocześnie Ławrow pochwalił Trumpa za to, że "zachowuje się właściwie".

Zacharowa i Miedwiediew skomentowali zachowanie Trumpa

Nie była to jedyna taka rekcja Kremla na amerykańsko-ukraińskie rozmowy w Białym Domu.

– To cud, że prezydent USA Donald Trump i jego zastępca J.D. Vance powstrzymali się i "nie przyłożyli" prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu – powiedziała w piątek rzecznik MSZ Rosji Maria Zacharowa.

Z kolei były prezydent Dmitrij Miedwiediew nazwał narrację Trumpa dotyczącą Zełenskiego i Ukrainy "silną burą w Gabinecie Owalnym".

