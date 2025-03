Bunt przeciw USA. Norweska firma reaguje na politykę wobec Ukrainy

W piątek podczas spotkania w Gabinecie Owalnym doszło do awantury między Wołodymyrem Zełenskim, Donaldem Trumpem i J.D. Vance'em.

Trump i Vance zarzucali Zełenskiemu, że nie jest wdzięczy za to, co robią dla jego kraju USA i że "igra z III wojną światową".

– Nie jesteś w pozycji, by cokolwiek dyktować, nie okazujesz szacunku – powiedział do Zełenskiego Trump.

Amerykański prezydent napisał po spotkaniu na swojej platformie społecznościowej Truth Social, że Zełenski "nie jest gotowy na pokój" i że "nie uszanował" Stanów Zjednoczonych. Podkreślił, że Zełenski "może wrócić, kiedy będzie gotowy na pokój".

Norweska firma wstrzymuje dostawy paliwa dla armii USA

Norweska firma Haltbakk Bunkers poinformowała w swoim oświadczeniu o decyzji dotyczącej wstrzymania dostaw paliwa dla amerykańskich sił zbrojnych w Norwegii i ich statków zawijających do norweskich portów. To reakcja na wydarzenie, do którego doszło w piątek w Białym Domu.

"Odmowa dostarczenia paliwa wchodzi w życie ze skutkiem natychmiastowym i dotyczy statków zawijających do portów norweskich" – czytamy w komunikacie przedsiębiorstwa.

Jednocześnie firma zachęciła wszystkich Norwegów i Europejczyków do "pójścia za jej przykładem".

Dyrektor przedsiębiorstwa: Nie robimy niczego nielegalnego

Dyrektor generalny Haltbakk Bunkers Gunnar Gran powiedział w wywiadzie dla NRK, że firma zatrudnia wielu pracowników z Ukrainy.

– Widzimy, jak trudne to jest dla nich i ich rodzin. Wspieraliśmy Ukrainę od początku inwazji i uważamy, że została źle potraktowana – podkreślił.

Gran zaznaczył, że w ten sposób Haltbakk Bunkers "może moralnie wspierać Ukrainę". – Uważam, że jako firma prywatna możemy podejmować takie decyzje, jakie chcemy. Nie robimy niczego nielegalnego – mówił dyrektor generalny firmy.

W oficjalnym komunikacie przedsiębiorstwo pochwaliło postawę prezydenta Zełenskiego wobec Trumpa. "Cała chwała należy się ukraińskiemu prezydentowi, który zdołał się uspokoić i zachować spokój, mimo że w telewizji Amerykanie wbili mu nóż w plecy" – czytamy.

