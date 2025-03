Kłótnia w Białym Domu. Kolejny przywódca radzi Zełenskiemu, aby pogodził się z Trumpem

Według Starmera żaden pokój nie będzie trwały bez gwarancji ze strony USA. Informację tę podał "Financial Times", powołując się na brytyjskich urzędników.

"Priorytetem premiera jest zrobienie wszystkiego, co możliwe, aby chronić Ukrainę. Oznacza to, że USA muszą się zaangażować. Musicie naprawić tę relację i powrócić do umowy o minerałach” – czytamy w artykule.

Zauważono, że po spotkaniu z Zełenskim w sobotę Starmer zadzwonił do Trumpa i prezydenta Francji Emmanuela Macrona i że rozmowy skupiały się "na pójściu naprzód”. Jeden z asystentów Starmera powiedział "FT", że premier jest przekonany, że "istnieją tylko jedne negocjacje – i są to negocjacje z prezydentem Trumpem”. Starmer wezwał zatem Trumpa i Zełenskiego do zawarcia umowy, która "umożliwi USA dzielenie się częścią bogactw mineralnych Ukrainy”.

W artykule napisano, że Macron wezwał również prezydentów USA i Ukrainy, aby zapomnieli o różnicach i powiedział, że "Europa nadal potrzebuje Trumpa, aby pomóc w zapewnieniu pokoju”.

– Myślę, że pomimo rozczarowania, wszyscy musimy powrócić do spokoju, szacunku i uznania, abyśmy mogli konkretnie pójść naprzód, ponieważ stawka jest zbyt wysoka – cytuje gazeta słowa Macrona. Prezydent Francji jest przekonany, że Europa potrzebuje pomocy Stanów Zjednoczonych, aby zapewnić Ukrainie gwarancje bezpieczeństwa, ponieważ stworzenie własnej armii zajmie lata.

Duda radzi Zełenskiemu

Również prezydent Andrzej Duda radzi Wołodymyrowi Zełenskiemu, aby postarał się naprawić stosunki z amerykańskim przywódcą.

– Dzisiaj powiem tak: trzeba wrócić do stołu rozmów, usiąść z powrotem przy stole negocjacji. Zełenski powinien wrócić do tego stołu i zachowując spokój negocjować takie rozwiązanie, które spowoduje, że Ukraina będzie bezpieczna – oświadczył prezydent.

– A, my którzy jesteśmy sojusznikiem Ukrainy, będziemy go w tym wspierali, żeby udało się osiągnąć bezpieczny i trwały pokój, bo nam też przecież na tym zależy – stwierdził. Jak dodał, "to jest polski interes, żeby ta wojna się skończyła tak, żeby Rosja już nigdy nikogo nie zaatakowała".

