Podczas spotkania prezydentów Ukrainy i Stanów Zjednoczonych w Białym Domu planowano podpisać umowę o wydobyciu ukraińskich surowców mineralnych. Jednakże strony nigdy nie doszły do porozumienia w tej sprawie z powodu kłótni, jaka pojawiła się podczas dyskusji o wojnie.

Kulisy negocjacji

Wysoki rangą amerykański urzędnik biorący udział w negocjacjach powiedział dziennikowi "New York Post”, że specjalny przedstawiciel prezydenta USA ds. Ukrainy i Rosji Keith Kellogg podczas swojej wizyty w Kijowie odradzał zespołowi Zełenskiego podpisywanie umowy w Gabinecie Owalny. Jednak szef Biura Prezydenta Ukrainy Andrij Jermak upierał się, że powinno to nastąpić podczas wizyty Zełenskiego w Waszyngtonie.

Według urzędnika, Kellogg nalegał na natychmiastowe podpisanie umowy w sprawie wydobycia minerałów. Jermak zapewnił jednak, że lepiej będzie to zrobić podczas wizyty Zełenskiego w stolicy USA.

Rozmówca gazety poinformował, że po trzech dniach intensywnych negocjacji specjalny przedstawiciel Trumpa uzyskał zgodę Ukrainy na podpisanie długo oczekiwanej umowy. Jednak jedna kwestia wymagała wyjaśnienia.

Kellogg wezwał Zełenskiego, by powstrzymał się od podróży do Waszyngtonu, ponieważ przed spotkaniem twarzą w twarz z Trumpem "należy zacieśnić stosunki między przywódcami”. Jednak ekipa ukraińskiego prezydenta zaczęła wywierać presję na Kellogga, co skłoniło go do opuszczenia Kijowa bez zawarcia umowy. Według źródła, dopiero w ostatniej chwili strona ukraińska zdecydowała się przekazać mu uzgodnioną treść dokumentu, aby mógł on pokazać go prezydentowi USA.

– Zełenski rozegrał to tak źle, jak tylko mógł. Przyszedł do Gabinetu Owalnego, zachowując się jak twardziel. To nie zadziałało. Wszyscy w pokoju poczuli się urażeni. Teraz Zełenski będzie musiał sam zdecydować, jak to naprawić. Nie możemy tego naprawić za niego – powiedział.

