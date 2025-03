Baerbock pokazała plan dla Ukrainy. Wspomniała o Polsce

– Skandal w Białym Domu jasno pokazał, że oparty na zasadach porządek międzynarodowy i rządy prawa muszą być chronione bardziej niż kiedykolwiek przed potęgą najsilniejszych. Kto jest okrutnym agresorem, a kto odważnym obrońcą w tej wojnie przeciwko Ukrainie, kto jest przestępcą, a kto ofiarą – to nie ulega wątpliwości – powiedziała.

Według Baerbock, USA próbują odwrócić to, kto jest sprawcą i ofiarą. Uważa, że zaakceptowanie tego pomysłu może doprowadzić do końca prawa międzynarodowego.

– Dlatego nikt nie powinien się mylić, co do wroga. On siedzi tylko na Kremlu – nie w Kijowie czy Brukseli – podkreśliła niemiecka minister spraw zagranicznych. Baerbock wezwała również rząd niemiecki do podjęcia działań, które będą stanowić przykład dla Europy. Opowiadała się za zwiększeniem niemieckiej i europejskiej pomocy dla Ukrainy.

Niemiecki plan dla Ukrainy

Niemiecka minister spraw zagranicznych przedstawiła także swój plan, który składa się z 6 punktów. Pierwszy z nich to przekazanie dodatkowych trzech miliardów euro pomocy dla Ukrainy. Drugi to to "kompleksowy europejski pakiet finansowy” dla Ukrainy.

Kolejnym punktem jest ścisła współpraca Niemiec z Francją, Wielką Brytanią i Polską. Dalej Rada Europejska powinna podejmować decyzje w sprawie szeroko zakrojonych inwestycji we wspólne europejskie zdolności obronne. Natomiast w Niemczech należy natychmiast omówić "fundamentalną reformę hamulca zadłużenia”.

Baerbock wskazała również, że Europa musi działać wspólnie ze Stanami Zjednoczonymi, aby osiągnąć pokój na Ukrainie. Jeśli jednak nie uda jej się uzyskać poparcia Waszyngtonu, będzie musiała działać bardziej zdecydowanie. Minister wypowiedziała się przeciwko utworzeniu specjalnego funduszu, który jest obecnie przedmiotem dyskusji.

