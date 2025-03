Co po kłótni z Trumpem powinien zrobić Zełenski? Szef NATO odpowiada

Rutte powiedział w rozmowie z BBC, że współpraca Stanów Zjednoczonych, Ukrainy i Europy jest konieczna, aby zapewnić trwały pokój na Ukrainie, i wyraził nadzieję na pojednanie między Zełenskim i Trumpem po kłótni w Białym Domu.

Szef NATO dwa razy rozmawiał telefonicznie z Zełenskim. "Powiedziałem mu"

Sekretarz generalny poinformował, że odbył już dwie rozmowy telefoniczne z Zełenskim od czasu spotkania prezydenta Ukrainy z Trumpem, które zakończyło się skandalem.

– Powiedziałem mu, że musimy działać wspólnie – Stany Zjednoczone, Ukraina i Europa – aby zapewnić Ukrainie trwały pokój – oświadczył Rutte. Stwierdził, że nie może ujawnić wielu szczegółów rozmowy, jednak zaznaczył, że "warto uszanować" to, co Trump już zrobił dla Ukrainy.

Szef NATO przypomniał, że w czasie pierwszej kadencji Trumpa Stany Zjednoczone zezwoliły na sprzedaż przeciwpancernych pocisków kierowanych Javelin Ukrainie, które później odegrały ważną rolę w powstrzymaniu armii rosyjskiej na wczesnym etapie rosyjskiej inwazji w lutym i marcu 2022 r.

Rutte powiedział, że Zełenski powinien znaleźć sposób na naprawienie stosunków z Trumpem po tym, co wydarzyło się w Białym Domu.

Awantura w Białym Domu. Prezydenci USA i Ukrainy pokłócili się przed kamerami

W piątek w Gabinecie Owalnym doszło do awantury między Zełenskim, Trumpem i wiceprezydentem USA J.D. Vance'em. Trump i Vance zarzucali Zełenskiemu, że nie jest wdzięczy za to, co robią dla jego kraju USA i że igra z III wojną światową.

– Nie jesteś w pozycji, by cokolwiek dyktować, nie okazujesz szacunku – powiedział do Zełenskiego Trump podczas kłótni, która była transmitowana przez media.

Amerykański prezydent napisał po spotkaniu na swojej platformie społecznościowej Truth Social, że Zełenski "nie jest gotowy na pokój" i że "nie uszanował" Stanów Zjednoczonych. Podkreślił, że Zełenski "może wrócić, kiedy będzie gotowy na pokój".

