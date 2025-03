"Co tu wiele kryć". Duda przerywa milczenie ws. spotkania Trumpa z Zełenskim

Przed wylotem do Stanów Zjednoczonych Andrzej Duda był pytany o piątkowe spotkanie prezydenta USA Donalda Trumpa z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, które zakończyło się awanturą z udziałem Trumpa, Zełenskiego i wiceprezydenta USA J.D. Vance'a.

Awantura w Białym Domu. Prezydent: Co tu wiele kryć, doszło do impasu

– Sprawa jest bardzo trudna. Prezydent Trump zdecydował się podjąć negocjacje. Wczoraj doszło do pewnego – co tu wiele kryć – impasu – ocenił prezydent.

Przypomniał, że przed swoją zeszłotygodniową wizytą w Stanach Zjednoczonych rozmawiał z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i powiedział mu, że powinien prowadzić z Trumpem "spokojne, konstruktywne negocjacje".

– Tak, to jest jest pewien rodzaj targowania się, bo prezydent Trump całe swoje profesjonalne życie spędził jako wielkiego formatu biznesmen. Jest amerykańskim miliarderem, więc cóż tu wiele mówić. – ocenił, dodając, że Trump "działa w sposób biznesowy".

– Powiedziałem Wołodymyrowi, że trzeba się po prostu do tego dostosować i szukać wspólnego rozwiązania, także na zasadzie amerykańskiej, że obie strony na tym wygrają. To była moja sugestia dla prezydenta Ukrainy – zaznaczył Duda.

"Zełenski powinien wrócić do stołu rozmów". Duda o tym, co dalej po kłótni z Trumpem

– Dzisiaj powiem tak: trzeba wrócić do stołu rozmów, usiąść z powrotem przy stole negocjacji. Zełenski powinien wrócić do tego stołu i zachowując spokój negocjować takie rozwiązanie, które spowoduje, że Ukraina będzie bezpieczna. A, my którzy jesteśmy sojusznikiem Ukrainy, będziemy go w tym wspierali, żeby udało się osiągnąć bezpieczny i trwały pokój, bo nam też przecież na tym zależy – stwierdził.

Jak dodał, "to jest polski interes, żeby ta wojna się skończyła tak, żeby Rosja już nigdy nikogo nie zaatakowała".

Zapytany, czy zamierza odbyć rozmowę z Trumpem, Duda stwierdził, że "niczego nie można wykluczyć". – Nie potwierdzam, nie zaprzeczam. (...) W moim przekonaniu, jeżeli koś jest w stanie osiągnąć zakończenie tej wojny, to Stany Zjednoczone, nikt inny – podkreślił.

