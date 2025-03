Stany Zjednoczone prawdopodobnie nie zrezygnują z prób osiągnięcia zawieszenia broni, zwiększając jednocześnie presję na Kijów i unikając bezpośrednich kontaktów z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim.

– Zainwestowano zbyt wiele w próby osiągnięcia porozumienia mającego na celu zakończenie wojny, żeby teraz odchodzić – powiedział przedstawiciel Białego Domu w rozmowie z dziennikarzem Bloomberga.

Była doradczyni prezydenta USA Donalda Trumpa, Victoria Coats, również zgodziła się, że negocjacje mające na celu zakończenie wojny będą kontynuowane. Jednocześnie ostrzegła przed możliwymi "konsekwencjami” dla Ukrainy, takimi jak konieczność przeglądu pomocy USA.

– Myślę, że można by zobaczyć tego typu działania, ale żadne z nich nie utrudniłoby żadnych przyszłych negocjacji – powiedziała Coates.

Inny informator portalu powiedział, że Donald Trump nie zamierza kontynuować negocjacji z Zełenskim. Powiedział, że awantura w Gabinecie Owalnym potwierdziła ich długotrwałe podejrzenia co do Zełenskiego”. Rozmówca powiedział również, że prezydentura Joe Bidena skłoniła Zełenskiego do oczekiwania, że "naród amerykański będzie nadal finansował wojnę”.

– Zełenski jest skończony – podkreślił rozmówca agencji.

Kłótnia w Białym Domu

Podczas rozmowy w Gabinecie Owal nym Zełenski ostro pokłócił się z Trumpem. Emocjonalny spór zakończył się opuszczeniem przez ukraińskiego prezydenta Białego Domu bez podpisania umowy w sprawie minerałów i bez osiągnięcia porozumienia z amerykańskim przywódcą w sprawie warunków ewentualnego porozumienia pokojowego z Rosją.

Potem Trump oświadczył, że "prezydent Zełenski nie jest gotowy na pokój” i że "okazał brak szacunku Stanom Zjednoczonym w ich ukochanym Gabinecie Owalnym”. Dodał, że "będzie mógł wrócić, kiedy będzie gotowy na pokój”.

Czytaj też:

"Trump nie jest już naszym sojusznikiem". Były prezydent Francji mówi, co terazCzytaj też:

Orban wzywa UE do rozpoczęcia bezpośrednich rozmów z Rosją w sprawie Ukrainy