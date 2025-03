Fico: Słowacja nie będzie już wspierać Ukrainy

"Republika Słowacka nie wesprze Ukrainy ani finansowo, ani militarnie, aby kontynuować wojnę. Jeśli inni to zrobią, uszanujemy to. Słowacja ma zastrzeżenia co do nierealistycznej strategii «pokoju poprzez siłę», która służy jedynie jako pretekst do kontynuowania wojny na Ukrainie. Ukraina nigdy nie będzie wystarczająco silna, aby negocjować z pozycji siły militarnej” – podkreślił słowacki premier w swoi wpisie na Facebooku, w którym komentował kłótnię Donald Trumpa z Wołodymyrem Zełenskiem w Gabinecie Owalnym.

Słowacja chce zawieszenia broni

Fico dodał, że Słowacja zaproponuje natychmiastowe zawieszenie broni, co – jak powiedział – jest odrzucane przez Wołodymyra Zełenskiego i większość państw UE.

"Republika Słowacka domaga się, aby w końcu pojawiło się jasne żądanie przywrócenia tranzytu gazu przez Ukrainę do Słowacji i Europy Zachodniej. Sytuacja jest absurdalna, gaz nie płynie ze wschodu na zachód, ale Ukraina pogarsza sytuację w Europie, zabierając europejski gaz. To jest gaz rosyjski, za który płaci, którym finansuje rosyjskie dostawy wojskowe. Nie da się zapewnić konkurencyjności Europy, jeśli dostawy rosyjskiego gazu przez Ukrainę nie zostaną przywrócone. Pomoc, którą UE i Republika Słowacka udzielają Ukrainie w różnych formach, nie może przybrać formy biletu w jedną stronę” – zauważył premier Słowacji.

Fico zagroził, że jeśli na najbliższym szczycie UE, który odbędzie się 6 marca nie zostaną uwzględnione opinie inne niż te dotyczące kontynuowania wojny, Rada Europejska nie będzie w stanie uzgodnić wniosków w sprawie Ukrainy. Jednocześnie polityk dodał, że jego kraj dostrzega potrzebę zwiększenia potencjału obronnego Europy.

Wcześniej Robert Fico stwierdził, że Zełenski potrzebuje wojny i że Ukraina ponosi winę za to, że Federacja Rosyjska ją zaatakowała. Według niego UE powinna pomóc Trumpowi "jak najszybciej powstrzymać bezsensowne zabójstwa na Ukrainie i nie przeszkadzać mu w osiągnięciu tego celu”.

Czytaj też:

Baerbock pokazała plan dla Ukrainy. Wspomniała o PolsceCzytaj też:

Co po kłótni z Trumpem powinien zrobić Zełenski? Szef NATO odpowiada